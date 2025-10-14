Colpo per il Medolla Sf, ecco Dragan Trajkovic

Il Medolla San Felice è tornato sul mercato. Vista l’emergenza delle ultime settimane, con le 4 giornate di squalifica rimediate a Monteombraro da Vanga (la società alla fine ha deciso di non fare ricorso per il rosso al difensore nel finale di gara) e Saracino – due delle quali sono state scontate – e l’infortunio di bomber Adusa, uscito dopo appena 6’ nella gara di Arceto col Masone, la società biancoverde seconda in classifica nel girone "B" di Promozione ieri ha definito l’arrivo a centrocampo di un pezzo da novanta: si tratta di Dragan Trajkovic, mezz’ala serba classe ’93 che arriva dall’Atletico Castegnato, in Eccellenza lombarda. In Italia già dal 2015, Trajkovic vanta 240 gettoni in serie D con 8 reti avendo vestito le maglie di Montichiari, Ciliverghe, Pavia, Ponte San Pietro, Delta Porto Tolle e Rovato, prima di approdare a Castegnato. Intanto le prime sensazioni per l’infortunio muscolare alla coscia di Adusa parlano uno stop che dovrebbe essere di almeno due settimane per il bomber, autore di 9 reti nelle prime 6 giornate, anche se oggi con l’ecografia si conosceranno meglio i tempi: al momento salterà sicuramente le due sfide con Riese, anticipo di sabato 18, e a San Felice col Camposanto il 25, oltre alla gara di coppa di domani sera sempre col Camposanto, col mirino sul big match di mercoledì 29 in notturna con la nuova capolista Sanmichelese, gara che potrebbe già dare una certe direzione al campionato.

Castelfranco. La gara di Promozione "C" fra Castelfranco e Bentivoglio del "Ferrarini", vinta 2-0 dagli ospiti, sarà ripetuta. Mercoledì è attesa la non omologa da parte del Crer, poi arirverà anche l’ufficialità dopo l’errore tecnico piuttosto grossolano commesso dal direttore di gara Fanucci di Forlì. L’episodio che ha portato al ricorso della Virtus è arrivato al 62’, quando sullo 0-1 il portiere biancogiallo Scardovelli ha raccolto in area piccola con le mani il retropassaggio del suo compagno Benkouhail che altrimenti sarebbe finito in rete. L’arbitro, oltre a fischiare la punizione di seconda da protocollo, ha però incredibilmente anche estratto il rosso per il numero uno, come se avesse preso la palla con le mani fuori dall’area per fermare un avversario lanciato a rete, errore che salvo sorprese sarà ammesso dal direttore romagnolo portando alla ripetizione del match. Panchine. Oggi giornata calda a Formigine per il futuro della panchina di mister Lorenzo Mezzetti dopo il ko col Salsomaggiore, il sesto in 7 gare per i verdeblù: possibile un cambio in corsa. In Promozione invece La Pieve ha rinnovato la fiducia a mister Barbi dopo la sconfitta di sabato a Castellarano.

Davide Setti