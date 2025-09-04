Colpo Solierese, ecco Marani

Il mercato dei dilettanti continua a regalare novità. Il colpo di giornata è quello della Solierese che ieri ha definito l’arrivo del centrocampista Simone Marani, classe 2000, nelle ultime stagioni al Rolo in Eccellenza. Cresciuto nel Carpi, in biancorosso ha fatto tutte le giovanili arrivando fino a vestire la maglia della Primavera (22 gare e un gol nel 2017-18), quindi il passaggio in D alla Bagnolese con cui ha subito vinto in due anni Coppa Italia di Eccellenza e campionato, rimanendo in rossoblù anche poi in Serie D per un totale di oltre 100 gettoni con 12 reti. In mezzo c’è stato anche un passaggio al Mantova, allora appena ripartito dalla D nel 2019, quindi nelle ultime stagioni ha giocato con il Rolo. Sul giocatore si erano mosse sempre in Promozione anche United Carpi e Riese, ma alla fine sarà un prezioso rinforzo per mister Greco a Soliera.

Maranello. Per festeggiare la prima gara casalinga che segna il ritorno in Promozione a distanza di 6 anni, il Maranello ha annunciato l’ingresso gratuito allo stadio "Ferrari" nella gara di domenica 7 alle 15,30 contro la Sammartinese.

Eccellenza. Nuovo arrivo in casa Vianese che dopo la super partenza fra Coppa e campionato consegna a mister Sarnelli anche l’attaccante Filippo Iacovoni, seconda punta 2004 cresciuto nel settore giovanile della Triestina (7 gettoni in C nel 2022-23) poi tanta D con Matese, Progresso e Chieri. Confermato il ricorso della Pontenurese per la gara persa 4-1 con la Fidentina Borgo San Donnino, che ha schierato dal 69’ il giocatore Marzoli, che doveva ancora scontare una squalifica dal campionato scorso.

Coppa Promozione. Non ci sarà nessuna formazione modenese impegnata nel turno preliminare di mercoledì 24 settembre alle ore 20,30. Il Crer domani effettuerà il sorteggio fra le 8 squadre che dovranno giocare, Spes, Bellaria, San Secondo, Langhiranese, Dozzese, Gallo, Bagnacavallo e Roncofreddo. Le 4 qualificate si uniranno la resto del gruppo per il primo turno del 15 ottobre, coi 32esimi di finale, nel quale ci saranno anche le 10 squadre modenesi.

Giudice. In Promozione ammenda di 150 euro al Medolla San Felice per intemperanze dei propri tifosi nella gara di Nonantola.

Variazioni. In Prima "D" Atletico Spm-Vis San Prospero del 14/9 si gioca a Sant’Anna (campo "Cremonini"), mentre in Coppa di Prima domenica 7/9 la sfida Appennino 2000-Ceretolese si gioca a Castel d’Aiano e non a Montese.

Davide Setti