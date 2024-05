Coltellate a Castelnuovo. Pattugliamenti rinforzati

"Continuava ad inveire contro di me. Mi ha aggredito e mi sono difeso. Non ricordo neppure dove l’ho colpito". E’ stato interrogato ieri mattina in carcere, alla presenza del proprio legale avvocato Tommaso Creola, il 45enne dello Sri Lanka accusato di tentato omicidio.

Il cingalese lo scorso sabato sera, infatti, ha accoltellato un connazionale 42enne, in un parco di Castelnuovo Rangone. Ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione del reato.

La vittima è ancora ricoverata a Baggiovara, in prognosi riservata. L’unico aggiornamento sulle sue condizioni è che ieri pomeriggio è stato spostato dalla terapia intensiva al reparto di chirurgia generale.

L’aggressione, lo ricordiamo è avvenuta all’interno del Parco ‘Holden’ di Castelnuovo Rangone a poche ore dal delitto di via Casette Zanasi.

I carabinieri di Sassuolo, subito giunti sul posto, hanno arrestato il 45enne, risultato clandestino. Addosso aveva il coltello, con una lama di 20 centimetri, utilizzato per colpire la vittima.

Erano stati i cittadini a dare l’allarme, assistendo alla scena. Pare però che il movente sia legato a futili motivi: l’uomo, che lavora in un macello, ha spiegato che era convivente della vittima e che tre settimane fa, proprio per motivi di convivenza, erano già arrivati a uno ‘scontro’.

Ora resta in carcere. Intanto, sempre in tema di sicurezza, anche la politica cerca di essere più incisiva.

Ieri il sindaco di Castelnuovo, Massimo Paradisi, ha annunciato via social: "Ho firmato un’ordinanza contingibile e urgente che vieta il consumo di alcolici e superalcolici in aree pubbliche, all’interno di parchi, aree verdi, piazze, vie pubbliche e luoghi ad essi assimilati dalle 17 fino alle 4 del mattino. Il provvedimento, per il momento, è valido sino al 15 maggio e amplia un’ordinanza già presente relativa all’utilizzo del vetro in alcuni luoghi.

Questo, insieme ai pattugliamenti straordinari che stanno avvenendo in queste ore, vuole essere una prima, pronta ed estremamente decisa risposta che si vuole dare a quanto accaduto nei giorni scorsi".

Anche l’Arma dei carabinieri ha annunciato di avere intensificato i controlli, e che si proseguirà anche nei prossimi giorni. Nel primo giorno di controlli, i carabinieri hanno fermato e ispezionato 14 veicoli e identificato 36 persone, di cui 26 di origini straniere.

Valentina Reggiani

e Marco Pederzoli