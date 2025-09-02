Coltellate ai genitori. Il 23enne è pentito: "Non volevo ucciderli". Ma resta in carcere

"Come stanno i miei genitori? Io non volevo ucciderli: non ricordo nulla di quei momenti. Ma soltanto che abbiamo discusso, quello sì. Mi dispiace tanto". Scosso, disperato per il grave gesto commesso ma anche confuso a causa di una terapia farmacologica che, a suo dire, avrebbe dovuto ’sistemare’ con il professionista di riferimento proprio venerdì scorso.

E’ così che si è mostrato ieri mattina davanti al giudice il 23enne originario dello Sri Lanka accusato di duplice tentato omicidio e lesioni dopo che, nella notte tra venerdì e sabato, con un coltellino ha colpito con più fendenti sia i genitori che la sorella 15enne, accorsa in loro aiuto. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per l’indagato la custodia cautelare in carcere.

Il dramma familiare si è verificato a villa Zanasi dove la famiglia – seguita dai servizi sociali – risiede come custode in uno degli alloggi del noto edificio. Il 23enne ieri mattina ha ripercorso quanto accaduto in quei terribili momenti, sostenendo però di non ricordare praticamente nulla, salvo il precedente litigio con i genitori. Una lite che sarebbe scaturita dalla ricerca di alcuni effetti personali del giovane, tra cui le sigarette. In sostanza – in base a quanto emerso – l’indagato avrebbe accusato i genitori di avergli sottratto alcune cose.

Da qui la lite, degenerata nella sanguinaria aggressione. La sorella minore – ha spiegato – sarebbe stata colpita ‘per sbaglio’ dai fendenti, essendosi messa in mezzo per salvare i genitori dalla furia del fratello. Ma dal racconto del giovane è emerso ben di più: ovvero un disagio profondo, psicologico che lo affligge da tempo tanto che il ragazzo è seguito al Csm. Proprio la mattina precedente avrebbe dovuto incontrare la dottoressa per sistemare la terapia farmacologica: l’incontro però non è avvenuto. Il legale che rappresenta il 23enne, avvocato Daniela Goldoni, ha fatto presente come il proprio assistito non abbia agito alcun intento omicidiario e per questo chiesto che il reato contestato venga riqualificato in lesioni aggravate. "Non si è trattato di una aggressione a sangue freddo – afferma il legale – non vi era alcun intento di uccidere da parte del mio assistito. Prova ne è il fatto che abbia afferrato un coltellino e non un’arma letale – sottolinea –. Il mio cliente è molto scosso, addolorato per l’accaduto. Era molto dispiaciuto e l’ha detto esplicitamente: non pensava sarebbe successa una cosa del genere".

Nel corso dell’interrogatorio è infatti emersa la difficoltà del giovane nella gestione delle proprie emozioni. "Non è riuscito a controllarsi; ha assunto farmaci in modo sbagliato e lo ha fatto presente – spiega ancora il legale –. Avrebbe dovuto recarsi alla visita concordata con la psichiatra la mattina e non è riuscito ad andare. Non vi sono mai stati però episodi precedenti: non si è mai mostrato prima d’ora aggressivo con i familiari. Sto cercando di capire acquisendo le cartelle criniche che genere di percorso abbia seguito a livello psicologico e farmacologico. Abbiamo chiesto che venga trasferito in una struttura ove possa essere gestito a livello psichiatrico".

Il giovane faceva lavori saltuari e avrebbe dovuto essere operato a breve anche per un’altra patologia. Per il momento l’indagato resta in carcere. I familiari, ricoverati in ospedale, sono fuori pericolo.