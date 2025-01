Coltellate al fidanzato della vicina: condannata

Accoltellò il fidanzato della vicina di casa. Sconterà la pena – quattro anni – agli arresti domiciliari. E’ quanto deciso ieri dal giudice nei confronti della 54enne che, la vigilia di Natale dello scorso anno accoltellò un tunisino di 32 anni dopo un violento diverbio.

Il giudice ha accolto la richiesta avanzata dalla difesa della donna, che ha chiesto la conversione in detenzione domiciliare appunto. L’episodio di sangue si era verificato intorno a mezzanotte in via Fucini, zona Cittadella. Dopo un violento diverbio, pare nato da futili motivi l’arrestata aveva aggredito lo straniero, compagno della sua vicina di casa lasciandolo agonizzante a terra, nel parcheggio della palazzina in cui viveva.

Sul posto erano accorsi i sanitari del 118 oltre agli agenti delle volanti e della mobile che avevano subito ammanettato la donna: i suoi vestiti erano intrisi di sangue.

Secondo un’altra vicina la donna da tempo litigava con tutti nella palazzina.

Pare appunto che il diverbio coi vicini fosse scaturito da motivi banali, di convivenza nella stessa palazzina.

La 53enne aveva quindi iniziato ad inveire verso il tunisino mentre lo stesso si trovava affacciato al balcone, insieme alla compagna.

Poco dopo l’uomo era sceso in strada ma la 53enne gli era saltata addosso, colpendolo al collo e provocandogli una lesione di dieci centimetri.

La donna era stata appunto rintracciata in strada dopo aver colpito la vittima mentre il tunisino, subito soccorso dai sanitari del 118 con automedica e ambulanza era stato trasportato d’urgenza al Policlinico. Ieri la conferma della condanna per l’imputata, accusata di tentato omicidio.

v.r.