Coltellate all’addome: 17enne gravissimo. Ferito dopo una rapina, paura in autostazione

Una lite tra un gruppo di minori non accompagnati ancora una volta è sfociata nel sangue. E’ infatti ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Baggiovara un ragazzo di 17 anni rimasto gravemente ferito durante una rissa scoppiata sabato sera poco dopo le 22 nei pressi della stazione delle corriere, per la precisione all’angolo tra via Fabriani e Largo Aldo Moro, zona critica e da tempo nel mirino delle forze dell’ordine. Si tratta di un tunisino ospite di una comunità per minori della città. Il giovane, è stato colpito con un’arma da taglio all’addome; tre fendenti, uno dei quali molto profondo. Trasportato dal 118 all’ospedale è stato operato d’urgenza due volte nell’arco di poche ore e ora la sua prognosi è riservata, il ragazzo è in pericolo di vita. Sull’episodio sono in corso indagini della squadra mobile. Un altro minore, suo connazionale, è già stato fermato mentre è ancora caccia a colui che ha sferrato i colpi e che comunque sarebbe già stato identificato. Non è ancora invece stata trovata l’arma usata nell’aggressione. Si cerca di capire cosa abbia scatenato la rissa: sembra che la scintilla sia stata un tentativo di rapina di un gruppo ai danni di un connazionale maggiorenne. Un aiuto per ricostruire l’accaduto, sarà fornito, oltre che da eventuali testimoni, anche dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

Di certo l’area non è tra le più tranquille; le forze dell’ordine hanno incrementato i controlli ma per chi vive e lavora in zona non è ancora sufficiente. "Sono fenomeni in crescita in tutta la città – commenta Fabiano, un residente della zona autostazione – ma qui si verificano con maggiore frequenza, ci sono spesso risse e liti. Le forze dell’ordine passano ma non come si dovrebbe, non vedo una presenza continua". "I controlli sono troppo pochi rispetto alle necessità attuali – conferma anche Stefania che incontriamo insieme al marito Gianluca – la situazione è peggiorata. Noi abitiamo qui e di notte c’è praticamente un ghetto vicino a casa, ci sono persone che bivaccano per strada perché purtroppo non sanno dove andare. Io sono per l’accoglienza ma la situazione qui ora è fuori controllo". "Non è un bel biglietto da visita per Modena – interviene Gianluca – Un tempo non c’erano tutti questi problemi, non c’erano attacchi alle persone, ora è difficile passeggiare tranquillamente di sera in questa zona, anche quando non è tardi. Di certo c’è un problema di carenza di forze dell’ordine; se ci fossero sono più controlli sarebbe più facile intercettare situazioni critiche". Un episodio quello di sabato sera che ricorda da vicino un altro tragico fatto di cronaca avvenuto nella stessa area nell’aprile scorso, quando al Novi Sad Moahmmad Arham , pakistano di appena 16 anni venne accoltellato a morte da un suo connazionale durante una rissa. Anche in questo caso si trattava di minori non accompagnati ospiti di comunità.