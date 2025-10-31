Coltellate all’ex compagno. Ucraina di 42 anni condannata a 8 mesi

Lo aveva dichiarato fin dall’inizio: non aveva intenzione di ucciderlo. Lo colpì per difendersi dalla violenza. E’ caduta l’accusa di tentato omicidio nei confronti di una 42enne ucraina che a ottobre del 2022 in un appartamento di via San Faustino, nel corso di un litigio colpì l’ex convivente, un italiano di 54 anni con una coltellata al ventre. La pubblica accusa aveva chiesto per la donna una condanna a sei anni e due mesi di carcere: ieri, invece, l’imputata - all’esito del processo con rito abbreviato - è stata condannata a 8 mesi per il reato di lesioni, pena sospesa e non menzione. Quella sera, infatti, la 42enne si recò a casa dell’ex convivente e, una volta all’interno, approfittando – secondo le accuse – dello stato di ubriachezza dell’uomo lo accoltellò al ventre con tale violenza da sfiorargli il cuore. L’uomo rischiò di morire dissanguato. Secondo la difesa, invece, l’imputata non aveva alcuna intenzione di cagionare la morte della vittima quanto, piuttosto, di difendersi dall’aggressione dell’ex compagno. Da qui la richiesta di derubricare il reato in lesioni colpose per eccesso colposo di legittima difesa. L’imputata spiegò di essere stata minacciata dall’ex nel corso di un violento diverbio e di essersi posta in posizione ‘difensiva’, col coltello rivolto verso l’ex. "Ma non volevo fargli male", aveva dichiarato. Era stata proprio l’imputata, subito dopo l’aggressione a chiamare i sanitari del 118 e ad attendere il loro arrivo in casa. Sul posto erano subito intervenuti anche gli agenti della squadra mobile e della volante, che avevano arrestato la 42enne e condotto le indagini. Per il giudice, però, nonostante quella lama affondata per dieci centimetri, non c’era dunque la volontà di cagionare la morte della vittima. "Siamo molto soddisfatti del risultato. Fin dal momento dell’arresto, tutto il mio Studio si è impegnato per offrire a questa signora un aiuto serio e concreto. Già il Gip, in sede di convalida, aveva condiviso la nostra impostazione, riconoscendo che si trattasse – al più – di un episodio di lesioni e non di un tentato omicidio – sottolinea l’avvocato Roberto Ghini. È vero che il coltello aveva provocato una lesione al fegato, ma fin dall’inizio abbiamo sostenuto, e continuiamo a ritenere, che mancasse qualunque volontà di uccidere. La nostra assistita ha agito nella convinzione di doversi difendere, e per questo proporremo appello. La condanna a otto mesi, con pena sospesa, elimina ogni rischio per il futuro e ridimensiona in modo netto la prospettiva accusatoria, che aveva ipotizzato un tentato omicidio e richiesto sei anni di reclusione. La nostra assistita ha accolto la notizia con un enorme sospiro di sollievo. finisce per lei un incubo".