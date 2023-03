Coltellate dopo la lite: aggressori a processo

Era la notte del primo marzo dello scorso anno quando un 54enne sassolese fu accoltellato in via Regina Pacis, a Sassuolo, all’esterno di una sala slot. Poco dopo, grazie alle immagini delle telecamere i carabinieri arrestarono per tentato omicidio i responsabili: Krouni Hamid, 42 anni e Ouni Mehrez, 46 entrambi magrebini.

Ieri mattina, in tribunale si è svolta l’udienza preliminare e la vittima, attraverso il proprio legale – l’avvocato Eleonora Neri – si è costituita parte civile al processo.

Il difensore dei due imputati, invece, l’avvocato Roberto Ghini ha chiesto per i propri assistiti il rito abbreviato.

La discussione e la sentenza sono previste per il prossimo quattro luglio.

L’accusa, per i due, è passata da tentato omicidio a lesioni gravi. "Ci siamo costituiti parte civile al processo, finalizzato ad ottenere il risarcimento degli ingenti danni subiti – afferma l’avvocato della vittima, Eleonora Neri –, posto che da quella tragica notte la parte civile ha subito l’indebolimento permanente del senso della vista dell’occhio sinistro. La sofferenza psicologica causata dall’evento è stata grande".

Il 54enne, infatti, svolgeva all’epoca dei fatti il lavoro di camionista: dopo l’aggressione gli è stata revocata la patente (avendo ora gravi problemi alla vista) e, di conseguenza, ha perso il lavoro.

L’aggressione era avvenuta a seguito di una lite scoppiata tra i magrebini e la vittima. Secondo le accuse, infatti, i tre avevano iniziato a discutere all’interno di una sala giochi della periferia di Sassuolo.

Il diverbio era quindi proseguito in strada ed era finito nel sangue, con l’accoltellamento del 54enne.

La vittima era rimasta ricoverata a lungo a causa delle gravi ferite che aveva riportato al volto e al torace. Gli imputati in attesa ora di sentenza nel frattempo sono stati rimessi in libertà dopo che l’accusa di tentato omicidio è stata appunto derubricata in lesioni.

L’esame delle video riprese di quella notte, sollecitate dalla difesa avevano infatti ‘restituito’ agli inquirenti una dinamica differente rispetto a quella inizialmente ipotizzata e il pm aveva deciso per una qualificazione diversa e meno grave del reato contestato, che ora è quello di lesioni gravi.

Valentina Reggiani