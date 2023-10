Coltellate fatali in centro. Il testimone: "Friday ucciso per una lite sullo spaccio"

"Ero stato ospite a casa di Adenomo per qualche giorno. Avevo capito dalle loro parole che la situazione era tesa; che avevano avuto problemi con Friday. Ma io stesso, qualche giorno prima, ero stato picchiato da lui perchè sapeva che ero amico loro (dei due indagati, ndr). Non è stato un regolamento di conti: so che discutevano da giorni per motivi di spaccio". E’ stato sentito ieri mattina, nell’ambito dell’incidente probatorio, un giovane nigeriano residente a Modena e conoscente di Adenomo Ogbeide e del connazionale Osaiande Kingsley, residenti nel Reggiano e arrestati per l’omicidio del 30enne nigeriano Friday Endurance, richiedente asilo accoltellato a morte ad agosto in corso Vittorio Emanuele. Il giovane straniero è stato appunto sentito in qualità di testimone ma non ‘diretto’: l’uomo non ha assistito al delitto ma era al corrente di informazioni utili alle indagini, al fine di chiarire il movente dell’efferato omicidio, avvenuto in pieno giorno in centro storico. Ieri mattina il nigeriano ha spiegato che era stato ospite per qualche giorno a casa di Adenomo, prima del delitto, e aveva percepito la situazione tesa. Il testimone ha fatto luce su alcuni aspetti ‘controversi’, confermando come l’omicidio sia maturato nell’ambiente dello spaccio, legato dunque alla vendita di sostanze stupefacenti da parte della vittima e dei due arrestati. "Anche io ho avuto problemi con Friday – ha affermato – mi aveva picchiato poiché ero amico di Adenomo e Osaiande". Il nigeriano era stato sentito a sommarie informazioni dopo l’omicidio e, ieri, ha chiarito quanto ‘percepito’ nell’abitazione degli indagati.

Le indagini sono ancora aperte ma non si esclude che la procura, per i due presunti assassini chieda il giudizio immediato. Entrambi, nel corso dell’interrogatorio, hanno sostenuto di essersi difesi dalla vittima; di temere per la propria incolumità. Osaiande ha sottolineato di non aver impugnato il coltello quel giorno.

Come noto, entrambi i nigeriani sono stati arrestati dalla squadra Mobile, diretta da Mario Paternoster mentre preparavano la fuga: avevano già i bagagli fatti e avevano abbandonato la propria abitazione, nel Reggiano. A seguito di un blitz della Mobile nella loro abitazione di Cadelbosco, in via Colombo era stata anche recuperata l’arma del delitto. I due stranieri, entrambi in regola con il permesso di soggiorno, il primo per protezione speciale ed il secondo per protezione sussidiaria erano stati immortalati dalle telecamere durante la fuga dal luogo dell’aggressione mortale e, al pari della vittima, erano assidui frequentatori di corso Vittorio Emanuele tanto che Adenomo si postava sui social lungo il corso, mentre scherniva la pattuglia della polizia. Pare che proprio quel marciapiede fosse il loro ‘corridoio’ dello spaccio e, come ha confermato ieri il testimone, il delitto sarebbe maturato in quel contesto. Gli indagati arrivavano da Reggio per potersi suddividere ‘la piazza’ dello spaccio, così come la vittima ma, probabilmente, qualcuno credeva di aver subito ‘un torto’ da parte dell’altro. Ora si attende la chiusura delle indagini. I familiari della vittima sono difesi dall’avvocato Sara Maggiali.