Coltellate in famiglia, tutti dimessi. Trovato un alloggio temporaneo. E il garante fa visita al 23enne

Sono stati tutti dimessi ieri e sono in buone condizioni di salute i coniugi e la figlia 15enne, accoltellati lo scorso venerdì a Castelnuovo Rangone dal figlio di 23 anni dopo una lite scaturita – è emerso – da futili motivi. La famiglia, originaria dello Sri Lanka, è stata sistemata in un’abitazione subito individuata dagli assistenti sociali dell’Unione Terre di Castelli e Castelnuovo. Una collocazione temporanea, dal momento che l’abitazione attigua alla villa di via Zanasi di cui moglie e marito sono custodi, risulta ancora sotto sequestro. Infatti i carabinieri stanno ultimando gli accertamenti relativi appunto a quanto avvenuto lo scorso venerdì notte quando, a seguito di una discussione, il 23enne ora in carcere ha afferrato un coltellino e colpito i genitori, ferendo anche la sorella minore che aveva cercato di evitare il peggio. "I nostri assistiti stanno abbanstanza bene, sono felici di poter tornare a casa e sono a disposizione per qualsiasi cosa si ritenga di dover fare" affermano le avvocate dei genitori, Maria Cecilia Ferraresi e Maria Larossa. L’appello resta quello di cercare una struttura adeguata per il figlio, affinchè possa essere seguito e curato nel miglior modo possibile. "Il pensiero continua ad essere per lui. Le loro lesioni invece sono circoscritte; non hanno necessità di cure impellenti, se non rimuovere qualche punto. Tutto per fortuna si è risolto all’interno dell’ospedale in pochi giorni. Il Comune si è comportato in modo eccellente – sottolineano –, aiutandoli in tutti i modi e prestando assistenza urgente, adeguata alle loro esigenze. C’è stata un’impeccabile sinergia tra gli avvocati e gli assistenti sociali". Ora il ‘nodo’ resta proprio la permanenza in carcere del 23enne, seguito dal centro di salute mentale e, secondo la difesa, incompatibile con il regime carcerario. "Il mio assistito ha visto la psichiatra del carcere, che dovrà fare le sue valutazioni" afferma il legale del ragazzo, avvocato Daniela Goldoni. Del caso si è interessato lo stesso garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri che ieri si è recato al Sant’Anna per far visita al giovane detenuto, ‘sistemato’ nei giorni scorsi nel reparto Icare, ovvero dedicato a carcerati a rischio ‘lieve’, moderato o grave di intenti suicidiari. Gli stessi genitori hanno fatto appello affinchè il figlio venga seguito da esperti, in una struttura idonea viste le patologie psichiatriche che lo affliggono. Quello della detenzione di giovani e non con patologie psichiatriche è un annoso dibattito che ancora fatica a trovare risposte concrete.

"In generale la sezione è piena – ha fatto presente Cavalieri all’uscita dal Sant’Anna – sono presenti anche casi molto critici, che avevo già visto mesi fa. Quello di Modena è un carcere molto pieno, complesso e non c’è alcun segnale di miglioramento. Il ragazzo 23enne per ora è considerato a rischio medio di suicidio: si cerca comunque di seguire questi detenuti ma è un luogo difficile in cui assicurare cure di cui necessitano". Il ragazzo, accusato di duplice tentato omicidio e lesioni, si è detto pentito ribadendo che non era sua intenzione uccidere o fare del male ai familiari.

Valentina Reggiani