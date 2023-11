Coltellate in largo Moro, convalidati gli arresti. Grave il giovane ferito

Sono accusati uno di rapina e l’altro di tentato omicidio a seguito dell’accoltellamento (quasi letale) di un 17enne, minore non accompagnato avvenuto nei giorni scorsi in largo Aldo Moro. Mercoledì il gip ha convalidato i fermi effettuati dalla squadra mobile e disposto la custodia cautelare nell’istituto penitenziario minorile per i due 17enni tunisini, arrestati dagli agenti nei giorni scorsi. Il 17enne, vittima del tentato omicidio, indagato a sua volta per rapina insieme all’altro giovane connazionale sottoposto a fermo, è al momento ricoverato a Baggiovara, in prognosi riservata. L’episodio è avvenuto lo scorso 18 novembre quando gli agenti della volante erano intervenuti in via Aldo Moro, dove alcuni passanti avevano segnalato la presenza di un giovane a terra, sanguinante. Il minore era stato infatti colpito con tre fendenti al torace ed era stato poi sottoposto a due interventi chirurgici. L’immediata attività di indagine, condotta dalla squadra mobile diretta da Mario Paternoster, aveva permesso di ricostruire l’accaduto. La vittima, poco prima dell’aggressione, insieme ad un connazionale a bordo di un monopattino, aveva bloccato un altro giovane tunisino di 19 anni e, minacciandolo con una bottiglia, lo aveva rapinato del telefono, di 50 euro e di altri effetti personali. Subito dopo aver consumato la rapina, il 17enne era stato avvicinato da un altro ragazzo, appunto uno dei due indagati, che lo aveva accoltellato per sottrrgli a sua volta il cellulare. Gli agenti in brevissimo tempo hanno rintracciato il secondo presunto rapinatore (che si trovava sul monopattino con il 17enne poi accoltellato) e, poco dopo, anche il presunto aggressore, un 17enne di nazionalità tunisina, ospite della stessa comunità a Modena. Lo stesso, rintracciato dagli operatori presso la struttura di accoglienza, vistosi scoperto si era dato alla fuga nei campi circostanti e la sera del 19 novembre era stato bloccato in Stazione dove si era recato evidentemente per fuggire. Nella camera del centro di accoglienza i poliziotti hanno poi trovato il cellulare rapinato dalla vittima al 19enne.

Valentina Reggiani