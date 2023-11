Coltello e 12 chili di droga. Nei guai due fratelli

La polizia di Stato ha arrestato un 22enne carpigiano, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di droga e denunciato il fratello di 17 anni per porto di armi. I due sono stati intercettati lo scorso 23 novembre nel parco pubblico di via Cantina della Pioppa. Il 17enne ha consegnato spontaneamente 7,5 grammi di marijuana e durante il controllo è stato trovato in possesso anche di un coltello a serramanico. A seguito di perquisizione a casa sono stati sequestrati oltre 2,5 chili di hashish, oltre 9,6 chili di marijuana e 3305 euro in contanti, rinvenuti per la maggior parte all’interno della camera del 22enne e in parte in uno zaino in garage.

Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per l’indagato.