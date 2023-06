Coltiva sul balcone piante di marijuana: 54enne denunciato

Sabato scorso, una pattuglia dei carabinieri di Maranello, nel corso di un controllo, ha notato su un balcone al primo piano di un’abitazione due piantine di marijuana. I militari hanno deciso di effettuare un accurato controllo ed in quel momento è arrivato, alla guida di una moto, il proprietario dell’appartamento, un 54enne. Immediatamente i militari, alla presenza dell’interessato, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nel corso della quale hanno avuto conferma che il 54enne stava coltivando sul balcone due piante di marijuana, già alte 40 e 50 centimetri. Rinvenuti anche 5 grammi di hashish. Le piante e la sostanza stupefacente sono state sequestrate. I militari hanno anche deciso di sottoporre l’uomo ad accertamenti per verificare se stesse guidando sotto l’effetto di stupefacenti, ma si è rifiutato. Per questo, e per le piante di marijuana, è stato denunciato e la patente sospesa.