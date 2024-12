Coltivare alghe: come funziona l’impianto che le trasforma in fertilizzanti

San Cesario sul Panaro (Modena), 4 dicembre 2024 – Un nuovo impianto per coltivare alghe, utilizzando le sostanze presenti nelle acque reflue e trasformarle in fertilizzanti per l’agricoltura: è già attivo presso il depuratore di San Cesario sul Panaro, nel modenese.

L’impianto pilota è stato presentato oggi dal gruppo Hera che ha accettato la sfida di usare nutrienti come azoto e fosforo, presenti nelle acque di scarico in fase di depurazione, per coltivare alghe da cui ricavare biostimolanti e fertilizzanti.

Si apre così una nuova frontiera per l'agricoltura grazie alla sperimentazione ‘Algae to value’, che rappresenta anche un perfetto esempio di economia circolare. Il progetto modenese di Hera permette di ridurre le concentrazioni di azoto e fosforo nelle diverse fasi di depurazione, come previsto dalla normativa, e allo stesso tempo di riutilizzarli per coltivare le alghe, generando così biomassa che, a seguito di altri trattamenti, può diventare biostimolante naturale "dando vita a un perfetto esempio di economia circolare", spiegano dirigenti e tecnici.

Il taglio del nastro (da sinistra: Emidio Castelli, Direttore Acqua Gruppo Hera; Giovanni Gnudi, Ad Biosyntex; Laura Bernacchioni, dottoranda Unibo; Dario Frascari, professore Unibo; il sindaco Francesco Zuffi, Simonetta Gallerini; Expert Consultant Biostimolanti CE e il Direttore generale di Arpae, Giuseppe Bortone).

Come funziona il primo impianto di coltivazione alghe applicato a un depuratore

L’impianto pilota si presenta come una serra di 90 metri quadrati, installata nel perimetro del depuratore di San Cesario, infrastruttura con una portata annua di 600mila metri cubi e idonea a ospitare la nuova tecnologia grazie alla presenza di ampi spazi. Nella serra, posizionata vicino alla derivazione dei reflui in ingresso, trovano posto sofisticati macchinari e attrezzature: un componente impiantistico per lo stoccaggio e la preparazione della coltura, una vasca e un fotobioreattore verticale per la coltivazione algale, un separatore centrifugo per la raccolta della biomassa e un laboratorio da campo. Qui, personale di Biosyntex, azienda di Imola specializzata nella selezione di ceppi algali e nella realizzazione di impianti pilota, isolerà dai campioni di acque reflue i ceppi idonei per la crescita.

Il progetto

L’intero processo prevede la collaborazione con l’Università di Bologna attraverso un dottorato di ricerca, finanziato da Hera con fondi PNRR, e una professionalità specialistica in materia di biostimolanti all’interno della Comunità Europea.

L’impianto pilota di San Cesario rappresenta una tecnologia apripista nel settore dei depuratori per le acque reflue urbane.

Il progetto è stato illustrato oggi a Villa Boschetti dal direttore Acqua di Hera, Emidio Castelli, insieme ai partner del progetto, in presenza del sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi, e di Giuseppe Bortone, direttore generale Arpae. Presente anche l'azienda di Imola che ha collaborato alla fase operativa, Biosyntex, specializzata proprio nella selezione di ceppi algali.