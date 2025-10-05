"Coltivare l’orto per tornare in società"

Offrire una nuova opportunità di reinserimento sociale e lavorativo a persone che stanno vivendo un periodo di limitazione della libertà personale, già integrate tra i volontari della Croce Blu (attualmente 53 in totale). Questo il fulcro del progetto ‘Gli amici del bosco’, iniziativa di rilevanza sociale promossa da Croce Blu Carpi. Il cuore del progetto è la realizzazione di un ‘orto sinergico’ all’interno del Parco SantaCroce, area che la Fondazione CR Carpi ha sempre inteso come un luogo di socializzazione per il territorio.

Come ha spiegato la relatrice del progetto, la pedagogista Maria Rosa Bonomi, "la coltivazione sinergica, che pone l’uomo accanto alla natura come discepolo, è stata scelta come strumento pedagogico. Lavorare nella coltivazione dei vegetali ci costringe a fare i conti con la stagionalità e ad avere la pazienza di aspettare il tempo di crescita, inducendoci a rallentare la mente e le azioni per scelte più consapevoli". Aldo Scolozzi, direttore Uepe Emilia-Romagna e Marche, ha sottolineato l’importanza del risultato: "Con questo progetto vediamo che persone che sono nelle misure più varie arrecano un beneficio reale, concreto e percepibile e fruibile dalla collettività. L’idea di passare dall’idea ‘banalizzante’ del verde pubblico che viene tagliato alla costruzione di un orto sinergico è piuttosto rara. I nostri uffici sono primariamente rivolti a far sì che la nostra società non produca scarti, garantendo che a tutti sia riconosciuta la possibilità di rimettersi in gioco". "Un percorso fortemente voluto e di cui siamo orgogliosi", ha aggiunto la presidente di Croce Blu Carpi, Giannina Panini, che ha ringraziato la Fondazione Cassa Carpi per il finanziamento ottenuto. "L’iniziativa – ha aggiunto il presidente della Fondazione, Mario Arturo Ascari – fornisce un’opportunità a chi sta cercando di recuperare un inciampo fatto sul suo percorso, garantendo a tutti un luogo dove pensare e recuperare i propri spazi e tempi". Alla presentazione del progetto erano presenti anche Raul Colli, presidente del Circolo Graziosi, e Domenico Capodicasa, presidente del circolo Arcobaleno.

Maria Silvia Cabri