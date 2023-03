Coltivava marijuana, assolto perché era light

Una vera foresta di marijuana, alcuna in fiorescenza, già essiccata e chiusa nei barattoli ma anche parti di fiorescenza e fogliame delle piante, contenuti nelle bustine di Juta e ben 34 piante complete, alcune già estirpate. E’ quanto trovarono i carabinieri nell’abitazione di San Dalmazio di Serramazzoni in cui viveva un giovane poi finito in carcere. Il 30enne, infatti, custodiva quasi due chili di quella che era stata ritenuta a tutti gli effetti sostanza stupefacente. Ieri però, nei confronti del giovane boscaiolo finito a processo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stata pronunciata sentenza di assoluzione. La difesa, nella persona dell’avvocato Alfonso Marra (foto), ha dimostrato infatti, in sede di udienza preliminare come solo il cinque per cento di tutta quella ‘foresta’ di marjiuana contenesse in realtà una minima percentuale di principio attivo. Tutto il resto delle fiorescenze - secondo il consulente - era effettivamente ‘light’. L’episodio risale al 2021 quando i carabinieri piombano a casa del giovane boscaiolo a seguito di una segnalazione partita, a quanto pare, dai vicini. Il giovane si difende, sostenendo di aver acquistato e piantato semi light. La sostanza, però, viene sequestrata e il 30enne arrestato e sottoposto ad obbligo di dimora. Il consulente nominato dalla difesa, però, ha dimostrato come l’imputato avesse acquistato la sostanza in negozi ‘leciti’ e la procura ha riconosciuto l’uso personale di quella marijuana light. Ieri, alla fine, l’assoluzione per il giovane boscaiolo.

v.r.