Colto da un malore improvviso finisce nel canale, grave un ciclista

È ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara il ciclista di 57 anni di nazionalità cinese, Z.Z. le iniziali, che ieri, intorno a mezzogiorno, è stato colpito da malore finendo in un canale. L’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta in via Grandi a Concordia quando si è sentito male, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel corso d’acqua che costeggia la strada. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l’elisoccorso.

Viste le gravi condizioni, l’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Baggiovara. Il 57enne si trova tutt’ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva nel nosocomio. La prognosi rimane riservata. L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

Nel tardo pomeriggio di ieri, invece, in viale Gramsci a Mirandola, la polizia locale è intervenuta su un incidente che ha visto coinvolti una bicicletta ed un’autovettura. Sul posto, oltre agli agenti, sono arrivati anche i sanitari del 118 e l’ambulanza. Per permettere i soccorsi ed i rilievi, il traffico ha subito dei rallentamenti. Si sono formate delle code che le forze dell’ordine sono riuscite a far defluire in modo tempestivo. La circolazione è infatti tornata alla normalità in brevissimo tempo.

a.g.