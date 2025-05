Comandante Ferioli, deciderà una commissione

Tutto rinviato a quanto emergerà dall’approfondimento che condurrà una apposita commissione disciplinare, coordinata dal segretario comunale. Dopo il clamore mediatico sulla vicenda, che ha visto al centro di una sanzione amministrativa con ritiro di patente e multa (per tasso alcolemico superiore ai limiti di legge) il comandante del Gruppo di Polizia Locale Fabio Ferioli, elevate nei suoi confronti dai Carabinieri di Cento in provincia di Ferrara, l’amministrazione cerca di spegnere ogni residua polemica che si era scatenata sui social. E in consiglio comunale, dove martedì è approdata la vicenda, il sindaco Claudio Poletti ha scelto di tenere un profilo basso, limitandosi ad una semplice breve comunicazione. Nessuna discussione. Pochi minuti per dire che – per ora – il giudizio è sospeso. "Di fronte a questa situazione – ha spiegato Poletti – come amministrazione comunale andremo ad attivare quello che il contratto collettivo nazionale di lavoro dei pubblici dipendenti prevede, ovvero la attivazione e la istituzione di una commissione di verifica che chiarisca tutti i dettagli di questa vicenda e quali eventuali contestazioni dovranno essere mosse. Si avvierà, dunque, una fase istruttoria che parte, intanto così come abbiamo fatto in questi giorni, dal recupero degli atti che descrivono l’accaduto. Quindi, è nostra intenzione dare formalità tra qualche giorno alla istituzione della commissione e, tramite il coordinamento del segretario comunale dare all’interessato la possibilità di un confronto per cercare di capire esattamente, rispetto anche alla lettura dei documenti ufficiali, quello che è avvenuto e le circostanze. Ovviamente solo al termine dell’istruttoria, e nel caso di eventuale sanzione di concerto con la parte interessata, si deciderà quale sarà il percorso che andremo ad attivare". Alberto Greco