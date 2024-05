Comandante sotto indagine, la difesa: "Massimo rispetto per i colleghi. Nessun intento denigratorio"

Modena, 19 maggio 2024 – “È in corso una fase di valutazione, doverosa, da parte dell’Arma. Sicuramente la vicenda non voleva essere e non è stata in alcun modo offensiva e denigrante per una collega nei confronti della quale l’ufficiale che rappresento nutre il massimo rispetto, non diversamente da tutti gli altri colleghi. Per l’interpretazione che ne è stata data della vicenda, nei termini di offesa, sicuramente il mio assistito è provato, in quanto tutto ciò è molto diverso dai valori che lo contraddistinguono, sia dal punto di vista morale che professionale".

Così l’avvocato del foro di Bologna, Luca Camaggi che rappresenta il comandante di una caserma dei carabinieri in servizio nella nostra provincia, finito al centro delle polemiche dopo un presunto atto di bullismo nei confronti di una carabiniera; una giovane in ferma volontaria. Il legale sottolinea anzitutto lo stato di ‘prostrazione’ del militare. "Al fine di tutelare l’onorabilità e la reputazione del mio assistito – precisa l’avvocato – premesso che allo stato risulta prematura qualsiasi valutazione giuridico-processuale in ordine a fatti che ancora devono essere compiutamente accertati (anche in contraddittorio tra le parti), sono però doverose alcune precisazioni rispetto alla tesi – affermata da parte di taluno dei soggetti intervenuti nel dibattito – che attribuirebbe al comandante il compimento, con abuso di autorità, di atti di maschilismo.

Sul punto – dice il legale –, prima di esprimersi in prematuri giudizi sulla persona del mio assistito, dovrebbe quanto meno considerarsi che il comandante ha sempre improntato al massimo rispetto e alla massima professionalità i rapporti con le sue colleghe e i suoi colleghi. Nel corso della propria carriera, ha partecipato all’apertura di un centro di ascolto contro la violenza di genere, impegnandosi altresì nella diffusione di eventi formativi per la protezione delle vittime di tali reati.

Pur non volendo entrare nel merito dei fatti, il comandante intende precisare che la narrazione che degli stessi è stata data è quanto di più distante dai principi e dai valori che hanno sempre guidato il suo agire.

Siamo certi – conclude l’avvocato – che nelle sedi opportune ci sarà modo di offrire una ricostruzione veritiera dell’episodio, da non potersi certo ricondurre a gesti ridicolizzanti o offensivi della collega del comandante".