“Come sono caduto nella truffa da 100mila euro del falso impiegato bancario”

Modena, 10 febbraio 2025 – Una truffa da centomila euro. È questo il danno subito da un uomo di 68 anni lo scorso gennaio. Negli stessi giorni è stato appurato che presso la filiale della stessa banca anche tutti i risparmi di un ventiquattrenne sono andati in fumo con modalità simili.

“Nei primi giorni dell’anno mi sono arrivati due messaggi dal numero della mia banca – poi rivelatosi clonato – che chiedevano conferma di piccoli bonifici mai fatti”, racconta il signor Rossi (nome di fantasia).

“Nei giorni seguenti sono stato contattato telefonicamente dalla banca e dal numero (anche questo, clonato) della stazione dei carabinieri della città nella quale mi ero traferito. Mi hanno segnalato – sempre al telefono – che stavano svolgendo indagini su un funzionario della mia filiale di riferimento. Mi hanno chiesto di recarmi allo sportello per effettuare due bonifici, da quasi 50mila euro l’uno in pochi minuti, il tutto tenendo il telefono acceso e in collegamento con loro, nel taschino”.

I bonifici istantanei, con una causale generica (gestione aziendale/gestione personale) e inviati a un Iban Milanese intestato a un’italiana, sono stati accettati ed effettuati immediatamente dal personale allo sportello. Ma dopo si è capito che non erano delle semplici simulazioni. “Uscito dalla banca mi è stato chiesto di effettuare un terzo bonifico, ma dall’home banking – continua il signor Rossi – Questo, bloccato dal tetto dell’applicazione, è tornato indietro. All’inizio mi sono sentito rassicurato”.

Vedendo poi i movimenti in uscita, l’uomo si è rivolto alla centrale dei carabinieri che lo aveva teoricamente chiamato e che hanno confermato di non essere a conoscenza di nessuna indagine. Nella stessa centrale il giorno successivo è stata sporta denuncia, con l’assistenza del legale Massimo Grillenzoni. “Ci è stato confermato che sarà un percorso difficile – conferma l’avvocato – I soldi, dopo pochi minuti dal bonifico, erano già spariti dal conto ricevente. Il filo che seguiamo è quello degli Iban: a questi sono legati persone e documenti rintracciabili”. Nella stessa filiale, pochi giorni dopo, un giovane di 24 anni si è ritrovato il conto svuotato quasi allo stesso modo: la differenza è stata che la chiamata – sempre con numero contraffatto – proveniva dalla polizia postale.

“La cosa inquietante è che queste truffe sono architettate alla perfezione: numeri fasulli e credibili, toni cordiali e professionali, e informazioni personali riferite con puntualità” conclude Fabio Galli, presidente di Codacons Modena.

“Del signor Rossi i ladri conoscevano abitudini, professioni e persino cambi di residenza. Per l’altro ragazzo sapevano, e hanno fatto leva su questo, di un bonifico da venti euro che la fidanzata gli aveva fatto pochi giorni. Come Codacons auspichiamo che agli sportelli di banche e uffici venga il dubbio quando un cliente effettua movimenti anomali. Ci teniamo anche a sottolineare come, specie su internet, sia facile incappare in truffe e raggiri”.