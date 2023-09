Come cambia l’auto "In quattro anni impennata di vendite delle vetture elettriche"

Impennata delle auto elettriche e ibride in provincia. La quota totale è pari al 4,9 per cento dell’intero parco macchine, ma in quattro anni (dal 2018 al 2022) Modena è passata da 978 a 4.892 vetture ogni 100mila circolanti, piazzandosi al 19esimo posto in Italia in questa speciale classifica. Il dato è contenuto nell’elaborazione dell’ufficio studi Lapam Confartigianato sulla filiera dell’auto (che comprende produzione, servizi e commercio). Nello specifico, dall’indagine emerge che al secondo trimestre 2023 nel territorio di Modena si contano 2.039 imprese e quasi 13mila addetti (precisamente 12.846). Del totale delle imprese, quasi la metà (982 attività) sono artigiane, il 48,2%. Con un indice pari a 384, Modena è la terza provincia italiana per specializzazione delle micro e piccole imprese della fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori. ritrovati che fanno gola all’estero. Infatti le vendite oltre confine di beni dell’automotive hanno un’importanza di primo piano per Modena: la provincia è terza in Italia per peso dell’export sul valore aggiunto. Questa elevata esposizione sui mercati esteri desta preoccupazione per il futuro vista la frenata in corso della produzione manifatturiera tedesca, nostro primo paese partner.

"Il mercato dell’auto si sta velocemente trasformando – conferma la Lapam Confartigianato – come abbiamo visto per le auto elettriche. E le criticità nella transizione green dell’autoriparazione si intrecciano con il difficile reperimento di personale qualificato. Dai dati si evidenzia che nel 2022 è difficile da reperire il 72% delle posizioni di Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili ricercati dalle imprese modenesi.

"L’automotive rappresenta un settore fondamentale per la nostra economia – conclude Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato – e lo dimostra l’analisi dell’ufficio studi dell’associazione. La filiera sta andando incontro a una trasformazione epocale, guardando sempre di più a una mobilità green per avere un impatto sempre più sostenibile sul pianeta: come tutte le transizioni, questo porta con sé alcune difficoltà. Dobbiamo saperci adattare alle necessità del futuro che sono sicuramente differenti da quelle attuali: per farlo abbiamo bisogno di sostegno da parte delle istituzioni e anche di incentivi per la formazione professionale degli operai del futuro, che avranno sempre più a che fare con macchine elettriche e sempre meno con il motore a scoppio".