Com’è cambiata la politica in 50 anni. Tra gli scatti

A Pavullo, Rolando Montanini è per tutti Rollo, fotografo, video maker, creativo. Dal suo archivio fotografico ha estratto immagini preziose che raccontano la campagna elettorale delle amministrative del 1973. "Una ghiotta occasione per interrogarci su come sono cambiate la comunicazione, l’organizzazione e la struttura della politica in questi 50 anni", ha scritto l’ex ministro Giulio Santagata nella prefazione del libro ‘Le Comunali’, edito da Artestampa, che è stato presentato ieri in Municipio, presenti gli ex sindaci Gian Paolo Lenzini e Ivano Miglioli. Le immagini, tutte in bianco e nero, spaziano dagli striscioni con le scritte ‘Avanti con la DC’, ‘Il socialismo si chiama Psi’, ‘Vota Comunista’, ai manifesti, alla propaganda cartacea e sonora con gli altoparlanti su auto, ai comizi, ai seggi. Quello del 1973 fu un confronto tiratissimo che vide prevalere la Dc con il 44,8 per cento (14 i seggi conquistati) contro il 41,3 per cento (12 seggi) ottenuto dal Pci. C’erano anche il Psdi che ottenne il 7,4 e il Psi con il 6,4, due seggi ciascuno. In confronto alle percentuali di oggi, sembra incredibile l’affluenza alle urne, che risultò del 95,58 per cento. Novanta i candidati, 30 per ogni lista e 9.082 gli elettori. Delle quote rosa non si parlava proprio: furono eletti 30 consiglieri dei quali una donna. Sindaco divenne il professor Giuseppe Minelli, della Dc pavullese che, nel 1960, aveva strappato il Comune alla sinistra, che amministrava dal 1946, guidata dall’ex comandante partigiano Mario Ricci, Armando. Minelli si spense a metà legislatura e fu eletto Gian Paolo Lenzini con i voti di Dc, Psdi e Psi, che amministrò Pavullo per 13 anni.

Walter Bellisi