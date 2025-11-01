Come è evaso Elia Del Grande e il livello di sicurezza della casa lavoro

Castelfranco (Modena), 1 novembre 2025 - "Un'evasione rocambolesca quella di Castelfranco Emilia, dove Elia Del Grande, ristretto per scontare una misura di sicurezza, in quanto ritenuto soggetto pericoloso, è riuscito a calarsi dal muro di cinta con una rudimentale fune, ricavata dall'unione di diversi fili elettrici". Lo fanno sapere Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del sindacato Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale dello stesso sindacato di polizia penitenziaria.

La condanna a 30 anni per aver sterminato la famiglia

Il 49enne è stato condannato a trent'anni per la 'strage dei fornai’ avvenuta nel 1998 a Cadrezzate in provincia di Varese (pena già espiata). Era il 7 gennaio 1998 quando Elia Del Grande, allora 22enne, sterminò a fucilate tutta la famiglia. Uccise nel sonno il padre Enea, 58 anni, la madre Alida di 53 anni e il fratello 27enne Enrico. Due colpi per ciascuno, sei in totale.

La madre Alida Frosio, 53 anni, e il fratello 27enne Enrico

Il Sappe: “Scarsa sicurezza della struttura e carenza di personale”

L'allontanamento dalla casa di reclusione, secondo il Sappe "denota la scarsa sicurezza della struttura, dove convivono detenuti ed internati. Gli internati presenti - si spiega in una nota - sono 45 e i detenuti 40, un’ingiustificata e ingiustificabile promiscuità, trattandosi di soggetti con caratteristiche completamente diverse che richiedono anche una gestione altrettanto diversa. Tale promiscuità non consente di garantire la sicurezza richiesta, anche alla luce delle carenze di personale presenti nell'istituto. La forza operativa dovrebbe essere di oltre 100 unità, invece è di 62".

Elia Del Grande è ricercato su tutto il territorio nazionale

Del Grande per il triplice omicidio fu condannato prima all’ergastolo, pena poi ridotta in Appello a 30 anni. Grazie ai vari benefici ne trascorse in cella 25. L'uomo è ricercato su tutto il territorio nazionale. Indagano i carabinieri e la polizia penitenziaria. Visti i precedenti del soggetto, gli inquirenti probabilmente concentreranno le ricerche in particolare in Sardegna e nel Varesotto.

Sarebbe voluto fuggire in Sardegna anche quando tentò di evadere dal carcere di Pavia: aveva pianificato tutto assieme alla sua compagna, chiamando un taxi, ma il piano sfumò e lui fa condannato anche per questo, a 8 mesi.

La strage a Cadrezzate (Varese)

La rivalutazione dopo 6 mesi nella casa lavoro

Nella casa lavoro a Castelfranco Del Grande è entrato come ‘internato’, nel settembre scorso e ci avrebbe dovuto trascorrere sei mesi. In attesa di una rivalutazione la prossima primavera. Ma, approfittando del buio, ha scavalcato il muro della struttura, alto una decina di metri ed è fuggito. Ora è caccia al killer in tutta Italia.

Il sindaco di Castelfranco: “Questa struttura va sostenuta”

"Mi impegnerò personalmente a far sentire la voce della città, affinché non vadano vanificati i tanti sforzi fatti in questi anni - sono le parole del sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, che ha rimarcato la necessità di più personale e più risorse per la struttura -. Questa casa di lavoro e casa circondariale ha necessità di essere sostenuta e maggiormente attenzionata, viste le caratteristiche stesse della struttura, vocata alla rieducazione e al reinserimento, soprattutto nella fase finale della pena, come in questo caso. Mi pare che recentemente, durante la visita del sottosegretario alla Giustizia, ci fu l’impegno del Governo affinché potessero arrivare fondi per la struttura — circa due milioni di euro — proprio riconoscendo la grande qualità dei servizi presenti all’interno della casa di reclusione di Castelfranco”. “Quello che è accaduto – prosegue Gargano – si può pensare come un’evasione, ma tecnicamente si tratta di un allontanamento volontario. È importante definire correttamente la cosa, perché il nostro non è un carcere in senso stretto: la persona in questione proveniva da una messa alla prova esterna, aveva già iniziato un percorso di rieducazione e reinserimento"