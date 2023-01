Come funziona l’apertura con carta Smeraldo?

Su tutti i contenitori sono riportate le istruzioni. La tessera va avvicinata al lettore (dove si vedono i cerchi disegnati) e si deve attendere qualche secondo, dopodiché il cassetto si apre in automatico. Il sacchetto va inserito chiuso facendo in modo che entri bene per evitare di bloccare il cassetto, poi bisogna pestare la pedaliera per chiudere l’apertura. Non è necessario toccare il contenitore con le mani. Nel caso di un sacchetto di grandi dimensioni questo va diviso in sacchetti più piccoli, dalla capienza massima di 30 litri. Gli oggetti troppo grandi che non entrano vanno portati alla stazione ecologica più vicina, oppure se ingombranti, già come oggi, si può richiedere il servizio gratuito di ritiro a domicilio al servizio clienti o prenotandosi con l’App il Rifiutologo.