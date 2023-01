Come si usa il nuovo cassonetto?

Solo i rifiuti che non si possono riciclare, e quindi una minima parte di quelli normalmente prodotti da cittadini e aziende, vanno inseriti nei cassonetti grigi con cassetto, utilizzando sacchetti di dimensioni tali da non ostruirne il vano. Il volume del cassetto per i rifiuti è di circa 30 litri, che corrisponde ad un sacchetto della spesa o a un normale sacco da rifiuti da sottolavello. Per diminuire i conferimenti ed evitare di bloccare il cassetto impedendo il conferimento a chi verrà dopo di te, ricorda di ridurre il volume dei rifiuti e inserire solo sacchi proporzionati alla grandezza dell’apertura. I grandi sacchi condominiali non possono più essere utilizzati. Ricorda che è vietato l’abbandono di rifiuti esternamente ai cassonetti, anche se inseriti in sacchi perfettamente sigillati. L’abbandono è reato.