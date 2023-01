Comincia ’Cantautori su Marte’, il primo ospite è Niccolò Fabi

Spazia tra la musica d’autore, con un ospite d’eccezione come Niccolò Fabi, la poesia e la legalità la programmazione settimanale della Tenda, dove prosegue con tre appuntamenti la rassegna culturale inserita nell’ambito delle attività proposte dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena. Le iniziative sono a ingresso gratuito.

Fabi, in particolare, è il protagonista dell’incontro inaugurale di giovedì di ’Cantautori su Marte. Incontri senza gravità sulla canzone d’autore’, la rassegna, promossa dal Centro musica comunale, che propone un format fatto di incontri di parole e note per approfondire i temi, appunto, della canzone d’autore. I protagonisti del panorama artistico italiano intervengono, infatti, dal palco della struttura di viale Monte Kosica per riflettere sull’attuale situazione musicale anche in relazione alle nuove frontiere digitali costituite dal web e dai social network; come già nelle ultime edizioni, a intervistare gli ospiti è lo speaker radiofonico e giornalista Francesco Locane. Oltre al 54enne cantautore romano sono previsti gli incontri con la musicista Roberta Sammarelli, bassista del gruppo alternative rock Verdena (giovedì 2 febbraio), e la cantautrice elettronica Whitemary, ovvero Biancamaria Scoccia (giovedì 2 marzo).

Per informazioni: mail [email protected], telefono 059 2034808.