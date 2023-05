Cominciate le riprese del film ’50 km all’ora’ di De Luigi con Accorsi

Sono ufficialmente cominciate a Fanano le riprese del film ‘50 km all’ora’, il nuovo lungometraggio ‘50 km all’ora’ per la regia di Fabio De Luigi e con Stefano Accorsi. Accorsi è stato ambasciatore delle bellezze dell’Emilia-Romagna e quindi anche del nostro Appennino. Colorado Film in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission aveva aperto le selezioni per piccoli ruoli e comparse da inserire nel road movie con particolare riguardo per la ricerca di uomini e donne da 18 a 80 anni e bambini e bambine da 8 a 15 anni che assomigliassero agli attori Accorsi e De Luigi. Adesso il casting è chiuso e si è iniziato a girare. Il sindaco Muzzarelli ha assicurato che "ci metteremo a totale disposizione, anche per valorizzare il nostro territorio".