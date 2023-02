Comitati di zona in agitazione "Poca trasparenza sul percorso"

"Nessuno ci ha detto niente di questi progetti, nessuno ha comunicato niente e adesso tutto arriva a giochi fatti e chiusi in piazza Grande e nei palazzi comunali". In attesa del confronto di stasera ’Quale futuro per l’ex Pro Latte’ nei giorni scorsi alcuni residenti del quartiere Sacca riuniti in comitato (portavoce Camillo Po) avevano espresso malumore per aver appreso da indiscrezioni che nella superficie dell’ex Pro Latte, rilevata dall’industria Cpc, verrà costruita la nuova ’moschea’ insieme a delle palazzine residenziali. Secondo i cittadini "collocare un luogo di culto a pochi metri da a un maxi polo logistico in una zona già satura di attività produttive e traffico dovrebbe essere ripensato e spostato in un luogo più consono, anche per i fedeli stessi". In ogni caso, dal comitato obiettano che "non c’è stata trasparenza dal Comune su questo progetto di recupero. Serve quantomeno un percorso partecipato pubblico sulla moschea", hanno riferito a Nella Sacca Notizie.

Anche Daniele del comitato Pro Rione Sacca sottolinea come ’Il cuore del nostro quartiere è stretto in una morsa di cemento’. "Da una parte si costruirà un Polo Logistico, dall’altra avanzano i capannoni del settore auto, in mezzo le incognite legate al futuro della ex Pro Latte e dello Studentato che (sorpresa!) sarà solo in minima parte riservato agli studenti. Ben vengano le attività produttive quando la loro collocazione è studiata in maniera razionale e nel rispetto dei residenti. Ma non è ne razionale ne rispettoso il voler ammassare tutto a discapito di un unico quartiere, ad apparente vantaggio degli altri".

E c’è chi in una lettera firmata annuncia di voler andare via dalla Sacca dove è nata e cresciuta: " Qui alla Sacca vince chi ha i soldi e i soldi li hanno le aziende. Con un neonato mi son trovata a non avere i marciapiedi adatti, anzi a non averli proprio, in cambio però abbiamo tante promesse fatte è mai mantenute. Mi son resa conto di essere circondata da inquinamento e che grazie a delle scelte contestante ampiamente, ma comunque mal considerate o messe a tacere, lo smog soprattutto in zona, aumenterà".

Gianpaolo Annese