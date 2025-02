Comitati infuriati: "Scendiamo in piazza"

Non sorprende più apprendere di accoltellamenti, risse, violenze, aggressioni, spaccio all’interno del Novi Sad. Nessuno dimentica, infatti, che nel luglio di due anni fa fu ammazzato a coltellate un ragazzo di soli 16 anni: un pakistano ferito a morte da tre connazionali, due dei quali ora sono finiti a processo. A fronte dell’ultimo accoltellamento, martedì sera, ai danni di un nigeriano e probabilmente per questioni legate allo spaccio – rivalità tra pusher – ora scendono in campo residenti e comitati. L’intento è quello di alzare la voce ancora una volta, nella speranza di essere ascoltati prima che l’ennesimo ragazzino venga pestato; prima che ci scappi un altro morto. Ad annunciare una imminente manifestazione è Antonella Bernardo, residente della zona, coordinatrice del controllo di vicinato di ‘Oltre Le Mura’ e che da anni lavora presso la bigliettaia in autostazione vantando – se così si può dire – una certa conoscenza della zona.

"Stiamo organizzando un corteo, un presidio con la partenza dal Parco Novi Sad e che si snoderà per le strade cittadine fino ad arrivare in prefettura e, successivamente, in piazza Grande. Se riusciamo ad organizzare tutto in tempo, la data prevista è quella del prossimo 22 febbraio dalle 15 in poi – spiega. Ci saranno tanti residenti della zona: via Fabriani, Novi Sad, via Rainusso oltre ai gruppi di vicinato della città perchè il Novi Sad è al centro delle scuole superiori della nostra città: è l’attraversamento principale di vari istituti scolastici. Accanto c’è l’autostazione, dove arrivano tutti i giorni centinaia di ragazzi da fuori provincia e dove si sono verificati gravi episodi di violenza e criminalità. Quello che vogliamo che le istituzioni sappiano è che non riteniamo giusto che i nostri figli vivano nel terrore quando girano e vivono la propria città: in pochi mesi ci sono state diverse aggressioni forti, con feriti gravi e non dimentichiamoci che sempre al Novi Sad c’è scappato il morto. Speriamo che al nostro fianco scenda anche il comitato genitori, perchè la situazione riguarda tutti".

Bernardo, da mamma e residente chiede "sicurezza, controllo e risposte. Perchè queste persone bivaccano al Novi Sad quotidianamente, ad esempio? Perchè ci sono tanti minorenni che stazionano al Novi Sad e le comunità nulla organizzano per tenerli impegnati, per toglierli dalla strada? La cosa che da due settimane mi ‘tortura’ è che da giorni assistiamo alla presenza di ragazzine piccolissime, italiane che si sono affiancate a queste bande di giovanissimi ormai note. Temiamo che le usino per nascondere droga. Infatti quei minori dediti a violenze e ad altri reati ormai li conosco uno ad uno: arrivano in autostazione allo scopo di prevaricare, di mostrare la propria predominanza a giovanissimi studenti e spesso girano con cani grandi, usando i poveri animali quasi come arma. Noi chiediamo che venga garantita la sicurezza ai nostri figli e rivogliamo il nostro parco, che sia un luogo di aggregazione e non un commercio a cielo aperto di droga. Respiro fumo di cannabis tutto il giorno: ma vi pare normale?".

Valentina Reggiani