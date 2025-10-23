Comitati, la voce dei cittadini: "La decisione è giusta, ma rischiosa. Il degrado non si elimina, si sposta"

"Ben vegano le zone rosse ma attendiamo di vedere i fatti, le azioni concrete". E’ questo il commento dei rappresentanti dei comitati cittadini a fronte dell’annuncio, da parte della Prefettura, della imminente realizzazione delle ‘zone rosse’, ovvero punti critici della città che saranno maggiormente attenzionati e da cui saranno allontanati personaggi con precedenti o comunque ritenuti pericolosi. Ovviamente non potevano mancare tra le aree ritenute a rischio quelle prossime alla stazione e il parco ventidue aprile. "Siamo contenti della novità anche se accogliamo l’istituzione delle zone rosse con qualche perplessità: temiamo che certi ‘atteggamenti’ vengano solo spostati da una zona all’altra – commenta Mattia Meschieri del comitato ‘Modena Merita di più’. Quello che da sempre sosteniamo, come gruppo e come cittadini, è che ci schieriamo a favore di tutte le iniziative: che sia il taser, che sia la questura in fascia A, che sia l’apertura di un Cpr in Emilia Romagna, che sia una maggiore forza di controllo sulla gestione del business dell’immigrazione: emergono varie situazioni che non vanno nella gestione dei minori, che vanno in giro per la città a commettere danni. Quindi – continua - tutto l’insieme delle iniziative che vanno nella direzione di sistemare le cose e ripristinare la sicurezza a noi va bene, compresa la nostra annosa richiesta di istituzione del vigile di quartiere. Il 22 aprile continua ad essere, ad esempio e nonostante l’esercito, un luogo di grave difficoltà. Come comitato staremo a vedere come va dall’istituzione delle zone rosse in poi".

Meschieri, vista la ‘odierna’ situazione allarmante annuncia quindi una manifestazione indetta per domenica: "Vogliamo tornare ad essere liberi di camminare liberamente e invitiamo la politica ad intervenire. Noi siamo oggettivamente limitati nelle possibilità di camminare per strada, frequentare un parco o mandare i nostri figli a scuola e la situazione in città è estremamente grave; siamo profondamente preoccupati per noi stessi e per i nostri cari. Le famiglie proibiscono gli autobus ai figli, la stazione delle corriere è inavvicinabile. Droga e malviventi imperversano e bande di ragazzini aggrediscono quotidiamente persone che incrociano per la strada. Gli stupri, le violenze e il ragazzino finito in ospedale ci hanno inorridito e vivere nella zona nord della città è diventato addirittura impossibile". La manifestazione è stata quindi indetta per domenica alle 10 davanti alla Palazzina Pucci. Ad intervenire sulle zone Rosse è anche Liliana Ferrari del comitato per una Modena pulita e sicura. "Credo si vada per tentativi ma da una qualche parte occorre cominciare. Per quanto riguarda la zona parco 22 aprile, se non proprio le ultime settimane in cui si sono registrati diversi controlli, siamo stati abbandonati per diverso tempo; è questo il vero problema".