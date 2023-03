Comitato amareggiato "Nuovo polo Conad, noi ignorati dal Comune La rotta va cambiata"

"Ancora una volta le osservazioni presentate dai comitati non sono state minimamente prese in considerazione. Un’amministrazione che non ascolta si sta isolando dalla comunità che dovrebbe rappresentare e un cambiamento di rotta risulta necessario". E’ una presa di posizione dura quella del comitato Villaggio Europa - Quartiere Sacca, il giorno dopo la presentazione del progetto definitivo per l’ampliamento del Polo Conad a pochi metri dalle abitazioni della zona. I cittadini hanno subito affidato a una lettera la loro bocciatura ’senza se e senza ma’, nonostante la cooperativa, presentando l’ultima versione del contestato progetto, abbia ribadito di aver fatto il massimo per ascoltare le opinioni emerse dal territorio.

"E’ con grande preoccupazione – attacca Villaggio Europa – che la comunità locale è costretta a prendere atto mezzo stampa del via libera della Conferenza dei servizi del progetto definitivo di Conad Nord Ovest. Le modifiche approvate non sono state assolutamente condivise prima con i residenti, che hanno appreso del loro destino dai titoli di giornale. Si segnala inoltre che alla luce di quanto emerso nella rassegna stampa – continuano gli esponenti –, le modifiche descritte sembrano non tenere minimamente conto delle osservazioni presentate agli enti preposti dal comitato Villaggio Europa - Quartiere Sacca. Troviamo sconcertante e svilente nei confronti del lavoro svolto dai residenti tramite studi approfonditi, conferenze stampa, incontri con i rappresentanti politici e innumerevoli recenti tentativi di confrontarsi con Conad Nord Ovest, andati sempre a vuoto, organizzare una conferenza stampa in cui si presenta il progetto definitivo, senza coinvolgere i residenti e senza dargli la possibilità di visionare i verbali della seduta della conferenza. Oltre alla sostanza non si

salva nemmeno la forma!".

"Tutto ciò – aggiungono dal comitato – è inaccettabile e dimostra un totale disprezzo per la voce dei residenti che dovrebbero essere consultati e ascoltati su questioni che influiranno direttamente sulla loro qualità della vita e sulla salute delle loro famiglie. Troviamo fuori luogo le parole dette dal dirigente di Conad Nord Ovest quando afferma che sono stati ascoltati i cittadini visto che dai rendering mostrati si vede chiaramente come le richieste che sono state portate avanti dal comitato in questi mesi, non siano state minimamente prese in considerazione. Il comitato aveva proposto, e il sindaco lo aveva promesso in sede di incontro, di realizzare un parco fronte orti per anziani di via Europa al posto dei parcheggi pubblici e un arretramento di 20 metri del confine Conad. Tale arretramento era utile per la realizzazione di un terrapieno per mitigare percettivamente ed acusticamente le residenze dal piazzale di movimentazione dei mezzi pesanti e avrebbe consentito una migliore razionalizzazione degli spazi di manovra di Conad stesso. Oggi, invece, ci ritroviamo senza un parco ma con i parcheggi pubblici rinforzati per il futuro luogo di culto che verrà posizionato nell’area Ex Pro Latte e senza un terrapieno, ma con 500 transiti giornalieri dei tir Conad che verranno movimentati a poche decine di metri dalle case".

"Quanto successo con il primo progetto – argomenta ancora il comitato – dimostra come dei semplici cittadini siano riusciti da soli a far ridimensionare il polo logistico Conad, mentre invece la politica non è minimamente riuscita a convertire dei parcheggi pubblici in un parco nonostante il progetto prevedesse un procedimento atto a subire variazioni urbanistiche e avrebbe consentito di convertire i parcheggi pubblici in un parco senza alcuna monetizzazione di tali parcheggi. Se L’amministrazione non ascolta i cittadini, allora chi li rappresenta? La partecipazione non dovrebbe essere una lotta ma un diritto. E’ tempo che l’amministrazione ci restituisca questo diritto. Non siamo infatti solo una voce, ma siamo una comunità; se l’amministrazione non ascolta, allora si sta isolando dalla comunità che dovrebbe rappresentare e un cambiamento di rotta risulta necessario".