Comitato contro la Coop:: "Progetto non conforme"

Non è mancata la reazione del Comitato no nuova Coop all’indomani dell’annuncio, da parte di Coop Alleanza 3.0, dell’avvio di una petizione per chiedere alla popolazione di esprimersi sull’opportunità o meno di spostare il punto vendita di "I Ciliegi" dalla posizione attuale al terreno compreso tra la circonvallazione e via Per Sassuolo. "Coop Alleanza 3.0 – rileva tra l’altro il Comitato - è in difficoltà con il progetto di spostamento e ampliamento e, quindi, lancia una raccolta di firme tra i soci ed i consumatori. Per la prima volta nella storia il colosso cooperativo della grande distribuzione appresta i banchetti di raccolta firme come fosse un normale "comitato di cittadini". È il segno che qualcosa davvero non va con il procedimento amministrativo che, lo ricordiamo, è stato avviato nel giugno 2022 con il completo favore dell’amministrazione Muratori, che allora aveva prospettato tempi rapidi di approvazione, non più di 6 mesi. Ma anche l’ultima seduta della "conferenza preliminare", tenutasi il 25 settembre 2024, non ha approvato il progetto prendendo atto che la documentazione presentata da Coop era ancora incompleta o non conforme.

Ecco – prosegue il Comitato - questo è il vero punto. Se, come è stato certificato dalla conferenza preliminare, la documentazione di progetto è ancora incompleta o non conforme, perché Coop lancia una raccolta di firme anziché, dopo quasi 3 anni, produrre finalmente quanto richiesto dalla legge? Questo è quanto devono chiedersi i cittadini vignolesi".

Interviene sulla questione anche il consigliere di Vignola per Tutti, Angelo Pasini, che negli ultimi anni ha coordinato per l’opposizione consiliare il no al progetto di Coop.

"La raccolta firme d’iniziativa di Coop – commenta Pasini - è un colpo di "teatrino" in una gestione del procedimento amministrativo sprecona e inconcludente. A giugno del 2022, la Giunta ha firmato un accordo e autorizzato Coop a predisporre un progetto che prevede la trasformazione di un’area di 24mila mq di terreno agricolo con un valore attuale di 130mila euro, e un valore di oltre 5milioni di euro dopo la trasformazione urbanistica. In cambio, Coop dà in comodato al Comune per 20 anni dei locali al primo piano del centro commerciale "I Ciliegi" e paga un extra onere edilizio. Insomma, una speculazione edilizia che nulla ha a che vedere con il rilevante interesse pubblico che dovrebbe essere protagonista negli Accordi di Programma. Il progetto di Coop Alleanza 3.0, rimaneggiato più e più volte in ormai 3 anni, ancora non rispetta norme e regolamenti settoriali vigenti".

Marco Pederzoli