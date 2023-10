Comitato contro la nuova Coop: "Iter maldestro". Il Comune: "Legittima fase di negoziazione"

"Il procedimento è gestito in modo maldestro e il progetto danneggia la città. Fermatevi!". Questo l’appello che ieri ha lanciato nei confronti dell’amministrazione comunale il comitato No Nuova Coop, che contro questo progetto ha raccolto oltre 3.000 firme. "Il procedimento amministrativo relativo al progetto Coop, ’s-governato’ dal Comune di Vignola – critica il Comitato – finirà nei manuali di pianificazione urbanistica alla voce ’così non si fa’. E’ stato avviato nel luglio 2022…". Sottolineando poi i vari rinvii subiti dall’iter per "documentazione inadeguata", il Comitato evidenzia: "In 15 mesi Coop non è stata in grado di produrre una documentazione conforme alle norme. L’amministrazione è pronta ad approvare qualsiasi progetto, basta che possa portare a casa un paio di milioni di euro, che verranno fatti pagare alla città in termini di bilancio ambientale e di rete commerciale danneggiata". Replica l’assessore all’urbanistica Niccolò Pesci: "Siamo in una conferenza preliminare; si tratta cioè di una fase di negoziazione tra i vari soggetti coinvolti nell’accordo di programma, al quale non partecipano solo Coop e il Comune, ma anche Asp, Unione, Provincia, Regione, etc.

Il principio di leale collaborazione è contemplato nel nostro ordinamento giuridico, quindi francamente non si capisce dove siano le problematiche che solleva il Comitato. E’ legittimo in democrazia che una parte politica e della cittadinanza non vedano favorevolmente questo accordo, ma al tempo stesso, prima della conclusione della conferenza preliminare, ogni valutazione a nostro giudizio è pregiudizievole".

m.ped.