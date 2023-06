Comitato scientifico, Fiano presidente

È Emanuele Fiano il nuovo presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Fossoli, l’ente memoriale che gestisce il Campo di Fossoli, il Museo Monumento al Deportato e l’ex Sinagoga di Carpi.

Architetto, già presidente della Comunità ebraica di Milano, scrittore e parlamentare, è figlio di Nedo, internato al Campo di Fossoli, poi deportato ad Auschwitz insieme alla famiglia, dei cui componenti fu l’unico a sopravvivere. Nella sua attività si è occupato attivamente di contrasto al negazionismo e al neofascismo. Insieme a lui, lo scrittore e storico David Bidussa, Giovanni Tesio, filologo, critico letterario e già docente all’Università del Piemonte Orientale, la semiologa e docente all’Università di Bergamo Valentina Pisanty, Robert Gordon, docente a Cambridge, Michele Nicoletti, docente all’Università di Trento e Maria Chiara Rioli, docente presso l’Università di Modena e Reggio. Il Comitato Scientifico si occupa di elaborare proposte in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, sottoponendole al presidente e al Consiglio di Amministrazione. "Sono onorato dell’incarico – ha detto Fiano –. Luoghi come il Campo di Fossoli, il Museo del Deportato, l’ex Sinagoga rappresentano un’eredità insieme terribile e preziosissima: sono la testimonianza degli orrori e dell’abisso in cui l’umanità è potuta sprofondare. Tramandare la memoria è nostro surpremo dovere".