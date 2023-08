Commenti volgari e ragazza ’pedinata’ in piazza

"Siamo esasperati, è una situazione che si ripete quasi quotidianamente ed è intollerabile, non solo per noi commercianti del centro storico ma anche per i cittadini che passeggiano liberamente sotto il portico di piazza Martiri".

Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti domenica pomeriggio, all’inizio della piazza, lato Cattedrale, allertati dalla segnalazione di una situazione di disturbo.

Un uomo, pare abituale frequentatore della piazza, in evidente stato di alterazione alcolica, ha importunato verbalmente alcune persone, con apprezzamenti volgari, fino a seguire una ragazza fino dentro al Duomo dove ha disturbato i presenti con un linguaggio sconveniente e bestemmie.

La Polizia locale di Carpi sta vagliando la possibilità di sanzionare l’uomo per ubriachezza molesta.

"Quasi ogni giorno si ripete la stessa scena – afferma Rita Frigieri, titolare dell’omonima storica profumeria che si trova all’inizio del portico di piazza Martiri –. Spesso per la paura mi devo chiudere dentro al negozio, senza contare che le urla e le bestemmie si susseguono per tutto il giorno.

Insieme ad altri negozianti abbiamo fatto presente la situazione al sindaco e siamo in attesa di una risposta.

Il luogo di ritrovo di queste persone – fa sapere la negoziante – è la panchina sul rialzato, davanti all’edicola e proprio di fronte al Duomo: almeno una soluzione potrebbe essere quella di eliminare quella panchina sotto la quale sono perennemente presenti bottiglie di birra e di alcolici".

