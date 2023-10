Commerciale per l’estero e accoglienza clienti

Il Centro Impiego di Modena ha avviato la ricerca per un’azienda metalmeccanica di 1 impiegatoa commerciale per l’estero. La persona da assumere si dovrà occupare di gestire il backoffice commerciale Italia e Estero. Il ruolo prevede saltuarie trasferte. Indispensabile ai fini dell’assunzione possedere un’ottima conoscenza delle lingue inglese e francese (livello C1) e, preferibilmente, anche una certa conoscenza del tedesco. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Inoltre, si sta cercando per un’azienda operante nel settore sport e benessere un operatoretrice addettoa alla accoglienza clienti. La figura si occuperà di mantenere la relazione con la clientela, assistendola direttamente; seguirà la segreteria, la gestione appuntamenti e telefonate. Anche in questo caso si offre un tempo indeterminato.

Le domande vanno inviate nel primo caso entro il 13102023 e nel secondo caso entro il 12102023 a impiego.modena@regione.emilia-romagna.it o tramite portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.