Commercianti di Modena, «Servono più precauzioni in Piazza Roma»

"Non aspettiamo che succeda qualcosa di irrimediabile per poi prendere precauzioni. Serve una pattuglia fissa in piazza Roma: noi commercianti abbiamo paura". A lanciare un appello direttamente al sindaco Muzzarelli è Gian Marco Goldoni, titolare del locale ’In Vino Veritas’ di Piazza Roma. Il commerciante dall’inaugurazione del ristorante-vineria ha subito numerosi furti, messi a segno o tentati e l’altra notte, intorno alle 2 di martedì, è stato vittima di un’aggressione da parte di un tossicodipendente. "Per l’ ennesima volta in piazza Roma mi accade un episodio davvero pericoloso – afferma Goldoni – Un tossico si siede al mio locale, già chiuso a quell’ora. Io esco e me lo trovo davanti che fuma una pipa di crack e sputa contro la mia vetrina". Il commerciante spiega poi di aver chiamato i carabinieri, dopo essersi ‘fermato’ prima di arrivare ad una colluttazione. "I carabinieri mi comunicano che con tutte le chiamate che hanno non possono arrivare nell’immediato, intanto rimango io solo con questo soggetto che continua a istigarmi e a sputare – racconta – Dopo 10 minuti per fortuna passa la pattuglia dell’esercito e il ragazzo fugge. Dopo mezz’ora arriva la pattuglia di carabinieri, che mortificati mi comunicano che hanno fatto il prima possibile. Io credo che le poche forze dell’ ordine facciano benissimo il proprio lavoro – commenta Goldoni –, ma io e tanti miei colleghi abbiamo bisogno di più sicurezza".