"Commercianti in protesta: ci faremo sentire"

Le rassicurazioni e le promesse del sindaco Claudio Poletti non sembrano aver fatto desistere i ‘Negozianti uniti’ di Finale Emilia che hanno confermato la loro azione di protesta, prevista per dopodomani. Alle 10 di martedì mattina e fino alle 13, i commercianti abbasseranno le saracinesche dei loro negozi che quindi riapriranno soltanto nel pomeriggio: gli esercenti si riuniranno in piazza Garibaldi, nei pressi dell’hotel Casa Magagnoli, e si porteranno verso la sede municipale di via Montegrappa. Confidano di poter essere ricevuti dal sindaco per esprimergli di persona tutte le loro preoccupazioni per la difficile situazione, in particolare del centro storico. Il cantiere di piazza Garibaldi, avviato ormai due anni fa e bloccato dalla scorsa estate, è una spina nel fianco che si aggiunge alla carenza di parcheggi e alla prolungata chiusura del ponte vecchio che ha reso complicato l’accesso alla cittadina.

"Chiudiamo oggi per non chiudere per sempre", è lo slogan adottato per la protesta di martedì, nata da un gruppo di esercenti ormai esasperati che – secondo quanto viene riferito – ha raccolto decine di adesioni. L’iniziativa si annuncia clamorosa: almeno negli ultimi 15 anni, non ricordiamo un’analoga serrata dei negozi a Finale. Già ieri nei vari esercizi sono stati distribuiti ai clienti i volantini su cui vengono spiegate le ragioni della ‘rivolta’: i negozi – si legge – saranno chiusi nella mattinata "in segno di protesta contro l’amministrazione comunale per la gravosa situazione di piazza Garibaldi. A due anni dagli inizi dei lavori siamo tutti a rischio chiusura". Nel volantino, i ‘Negozianti uniti’ avanzano anche le loro richieste: un maggiore sostegno da parte dell’amministrazione comunale, una ripresa dei lavori immediata e la garanzia di tempi brevi nell’esecuzione delle opere, un aggiornamento periodico e costante sull’avanzamento dei lavori. In più – aggiungono – è necessario che vengano ripristinate "manutenzione, pulizia e decoro del centro storico". Attualmente, infatti, piazza Garibaldi, cuore del centro, offre soltanto un’immagine desolante, di trascuratezza e sostanziale abbandono. I commercianti si sentono lasciati soli.

Come abbiamo riferito ieri, il sindaco Poletti ha annunciato un nuovo fondo per i commercianti, destinato in particolare a iniziative per il rilancio delle attività. La protesta dei ‘Negozianti uniti’ ha comunque trovato l’appoggio anche delle associazioni di categoria, Confesercenti, Cna, Confcommercio e Lapam che hanno pure sollecitato l’amministrazione comunale "a risolvere, nel più breve tempo possibile, la situazione". Accanto ai commercianti si schiera anche la ProLoco di Finale che – dice il presidente Carriero – "si unisce con forza alla loro protesta, in attesa di una soluzione vera e definitiva del problema".

Stefano Marchetti