Commercianti infuriati col Comune: "Acquisti impossibili senza parcheggi"

"Cosa posso dire? È tutta una tristezza. È questa la libertà? Cantare e sballarsi fino a stare male, cancellando contestualmente la libertà di poter lavorare a chi deve sbarcare in qualche modo il lunario? Ciò che è accaduto oggi è pura follia". Erano tantissimi i commercianti modenesi adirati dalla situazione e, soprattutto, dalla concreta impossibilità di lavorare. Ha alimentato reazioni decisamente contrastanti, ieri, il maxi corteo organizzato in città dai ravers, arrivati da Tutta Italia.

Un serpentone di giovani danzanti (diversi anche sotto effetto di alcol e sostanze) lungo oltre due chilometri e composto da almeno settemila partecipanti che, di fatto, ha paralizzato la città e le attività commerciali situate nell’area interessata. Particolarmente infastiditi anche gli automobilisti che, nel perimetro della manifestazione, sono rimasti a lungo in coda. "Avrei potuto capire e tollerare una manifestazione volta a chiedere la pace ma, in questo caso, ritengo che non sia possibile tollerare disagi così importanti per motivazioni assurde", ha sottolineato una donna al volante. "Dobbiamo andare al lavoro – hanno gridato altri – e ce l’abbiamo con il Comune, sicuramente non con chi manifesta. Semplicemente non doveva essere concessa".

Diversi i cittadini contrariati: "Per motivi di sicurezza, per i tanti soldi che sborsiamo noi cittadini, per tutte queste forze dell’ordine impegnate qua e in un solo giorno", afferma Maurizio. "Abito in viale Reiter – sottolinea Enrico Casolari – posso solo dire che l’importante è che non combinino cose gravi e non imbrattino la città poi qua – sottolinea – di sano c’è ben poco e i commercianti ne risentiranno". Secondo tre turisti, tre giovani provenienti da Padova, Federico, Marco e Francesco è giusto invece garantire la possibilità di esprimere la propria opinione. "Il disagio cittadino si supera: le manifestazioni sono fatte per questo, per dare un segnale. Ripudiamo però la droga: queste sono situazioni poco regolamentate". I commercianti hanno sottolineato le grandi perdite subite e non con poca ira: "Bloccare il centro il sabato pomeriggio è allucinante – afferma Alessia Bosi di Trend Scarpe – hanno interdetto i viali e i cittadini non hanno effettuato acquisti poiché non c’era parcheggio". "Da stamattina devo ancora aprire la cassa – afferma poi Concetta Schiavone di ‘Sana Shoes’ e ritengo che ciò non sia accettabile". "A ritenere come la manifestazione, in realtà, sia stata divertente e per nulla dannosa è Grata Flora della gelateria Slurp di Trento Trieste. "È stato fatto tanto terrorismo e, sinceramente, ho avuto paura ma, alla fine, non è accaduto niente: abbiamo visto tanti ragazzi intenti a divertirsi e a ballare".

