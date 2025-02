Commercianti stremati: "Costi ormai triplicati. Abbassiamo pure le luci"

"La bolletta della luce è triplicata rispetto a quella pagata a settembre e ottobre, e questo, come cittadini e come imprenditori, è insostenibile". A parlare è Laura Tancredi, titolare del negozio ‘Made in Modena travel’ che racconta la sua situazione come commerciante modenese alle prese con un ‘caro bollette’ che non accenna a placarsi. La titolare dell’esercizio ha provato sulla sua pelle, come tanti altri colleghi, il pesantissimo rincaro delle utenze di questi mesi.

La sua attività dipende interamente dall’energia elettrica, utilizzata per il riscaldamento e l’illuminazione e così il rincaro è stato stellare: "Sono triplicate – afferma – in un momento particolarmente pesante, ovvero gennaio e febbraio, quando l’attività commerciale riscontra sempre un calo fisiologico nelle entrate. Abbiamo cercato di ridurre il riscaldamento, di abbassare le luci, ma siamo comunque costretti a mantenere il negozio illuminato, ovviamente". Spostarsi dalla compagnia di gestione delle utenze? "Ho cercato soluzioni alternative, come il confronto con altre aziende per ottenere tariffe più vantaggiose, ma non mi sembra ci siano grandi differenze. Quello che mi fa arrabbiare è che se guardo solo i kilowatt consumati, la cifra sarebbe accettabile, ma poi con tutte le imposte la situazione cambia completamente".

"Ho visto aumentare la mia bolletta della luce – sostiene Massimo Nocetti, proprietario del bar Tiffany – da 600 euro a 1.200 euro al mese. Praticamente un raddoppio. Nonostante cerchiamo di non accendere troppo il riscaldamento, i nostri consumi rimangono altissimi per via dei frigoriferi e della macchina del caffè". La luce infatti, secondo lui, è la voce principale di incremento. Tra i commercianti la voce è praticamente unisona: "Prima pagavamo intorno ai 200-300 euro – dice il barbiere Claudio Coppola –, ora siamo arrivati a 600-700 euro al mese per la sola elettricità. E confermo – aggiunge – che anche a casa la situazione non è diversa, però il gas, che comunque è aumentato tanto, non tocca le cifre dell’elettricità".

I rimedi sono condivisi da quasi tutti: "Per cercare di contenere i costi ho cercato di ridurre il riscaldamento, magari mantenendolo spento di notte. Mi è arrivata una bolletta del gas da 500 euro, quando prima pagavo 120 euro. Quindi nonostante gli sforzi per ridurre il consumo, la situazione resta insostenibile".

Insomma, dal lato bollette per piccoli imprenditori la situazione è chiara: "Le bollette sono aumentate, ma come sempre, le paghiamo – dice affranta Gianna Bosco, titolare del bar da Gianna –. Ho tutto elettrico, con una pompa di calore che utilizzo per il raffreddamento, e, di conseguenza il consumo di elettricità incide. Devo dire che anche il gas è aumentato, ma la vera sorpresa è stata proprio l’elettricità. A casa, dove praticamente vado solo a dormire, per l’elettricità pago circa 80 euro ogni due mesi, ma il consumo effettivo è intorno ai 27 euro: il resto è tutto tasse, trasporti, iva".

Un discorso simile è quello fatto dai privati cittadini. "In coppia a casa pagavamo circa 200 euro al mese per le bollette, ora siamo arrivati anche a 600-700 euro – dichiara Nicolas Zuffi -. Mi chiedo come mai se siamo sempre in due la bolletta è aumentata in questo modo sproporzionato". Ad accodarsi anche la cittadina Mariana Magallanes: "Rincari del 20, 30% che mettono in difficoltà tutti. Eppure non si muove ancora nulla".

Ottavia Firmani