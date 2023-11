"Commercio e gioco d’azzardo . Iniziative davvero preoccupanti"

Un appello rivolto alla grande distribuzione presente nel territorio per fermare le iniziative commerciali legate al gioco d’azzardo, come, ad esempio, la distribuzione al termine della spesa, insieme allo scontrino, di tessere o numeri da inserire online o da giocare sul luogo per vedere se si è vincitori di buoni spesa o anche di Gratta&Vinci. A firmare l’appello sono ventinove associazioni e soggetti attivi nei quattro Comuni delle Terre d‘Argine, da enti di volontariato nel campo socio-sanitario, e in altri settori, alla Caritas diocesana, alle sigle sindacali di un‘area, le Terre d‘Argine, dove i numeri dell‘azzardo sono particolarmente elevati. "Gentili operatori della grande distribuzione – inizia la lettera sottoscritta – il fenomeno dell’azzardo registra in questo territorio numeri assolutamente preoccupanti, che pongono in particolare Carpi ai primi posti nella classifica regionale dei luoghi dove il ‘consumo’ è maggiore. Numerose sono le iniziative adottate per contrastarne la crescita, a partire dal progetto ‘Un Argine all’azzardo’ dell’Unione delle Terre d’Argine".

"Con grande preoccupazione, e un certo stupore - proseguono i firmatari - abbiamo assistito in questo territorio a iniziative commerciali con al centro la distribuzione di prodotti dell’azzardo, in particolare Gratta&Vinci. A Carpi, Soliera, Campogalliano e Novi sono stati spesi nel 2022 ben 20,6 milioni di euro nel Gratta&Vinci, e persi 5,7 milioni di euro. Si tratta di oltre 230 euro pro capite per ogni maggiorenne; nel 2023, potrebbe verificarsi il superamento dei 300 milioni complessivi spesi in azzardo, fisico e online, con una crescita del 30% rispetto al pre pandemia".

m.s.c