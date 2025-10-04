Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Modena
CronacaCommercio in centro : "Contributi a 14 attività e hub urbano per il rilancio"
4 ott 2025
REDAZIONE MODENA
Commercio in centro : "Contributi a 14 attività e hub urbano per il rilancio"

L’assessore Paolo Zanca sulla chiusura dei negozi: "Il Comune al lavoro anche con proprie risorse per dare strumenti innovativi alle attività".

L'assessore alle Attività produttive del Comune di Modena Paolo Zanca (Foto Fiocchi)

L’assessore alle Attività produttive del Comune di Modena Paolo Zanca (Foto Fiocchi)

Sono 14 gli interventi già finanziati dal Comune di Modena, tramite due bandi, per sostenere il commercio di vicinato, tra cui riqualificazioni e nuove aperture di attività anche in centro storico. Le risorse residue, pari a circa 114 mila euro, verranno ora utilizzate per avviare l’hub urbano, un intervento strategico che punta a potenziare, valorizzare e rivitalizzare commercio e servizi in centro storico, coinvolgendo attivamente operatori economici, cittadini e turisti.

Lo ha spiegato l’assessore alle Attività produttive Paolo Zanca parlando "di un momento di difficoltà nazionale oggettiva per il commercio, anche a causa di mutate abitudini di acquisto, dell’ingresso delle nuove tecnologie e della concorrenza delle grandi catene di distribuzione". Zanca sostiene "che l’Amministrazione comunale è al lavoro per rilanciare concretamente, in centro storico e su tutto il territorio modenese, il tessuto di locali commerciali, di vicinato e di servizi di prossimità. Gli interventi avviati anche con risorse comunali – ha argomentato l’assessore – puntano a sostenere i commercianti, offrendo anche strumenti innovativi per affrontare i cambiamenti in corso".

L’assessore ha ricordato che nell’ultimo anno sono stati pubblicati due bandi per l’erogazione di contributi a fondo perduto: il primo, nel 2024, specificamente rivolto al centro storico, cofinanziato con la Camera di Commercio per un totale di 120 mila euro; il secondo, nel 2025, aperto a tutto il territorio comunale, finanziato con risorse comunali per 113 mila euro. "Sommando le due procedure – ha affermato Zanca – in un anno abbiamo assegnato finanziamenti per 14 progetti, 12 dei quali di ristrutturazione e riqualificazione e due nuove aperture, di cui una in centro. Gli interventi – ha precisato l’assessore –hanno riguardato tinteggiature, sostituzioni di vetrine, adeguamenti impiantistici, acquisto di strumentazione digitale e realizzazione di siti web e campagne promozionali". Zanca ha quindi puntualizzato che "le risorse residue delle due procedure, pari a circa 114 mila euro, verranno destinate all’avvio del progetto dell’hub urbano del centro storico, per il quale è già stato realizzato e approvato dalla Regione uno studio di fattibilità".

