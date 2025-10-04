Commercio in centro : "Contributi a 14 attività e hub urbano per il rilancio"

Sono 14 gli interventi già finanziati dal Comune di Modena, tramite due bandi, per sostenere il commercio di vicinato, tra cui riqualificazioni e nuove aperture di attività anche in centro storico. Le risorse residue, pari a circa 114 mila euro, verranno ora utilizzate per avviare l’hub urbano, un intervento strategico che punta a potenziare, valorizzare e rivitalizzare commercio e servizi in centro storico, coinvolgendo attivamente operatori economici, cittadini e turisti.

Lo ha spiegato l’assessore alle Attività produttive Paolo Zanca parlando "di un momento di difficoltà nazionale oggettiva per il commercio, anche a causa di mutate abitudini di acquisto, dell’ingresso delle nuove tecnologie e della concorrenza delle grandi catene di distribuzione". Zanca sostiene "che l’Amministrazione comunale è al lavoro per rilanciare concretamente, in centro storico e su tutto il territorio modenese, il tessuto di locali commerciali, di vicinato e di servizi di prossimità. Gli interventi avviati anche con risorse comunali – ha argomentato l’assessore – puntano a sostenere i commercianti, offrendo anche strumenti innovativi per affrontare i cambiamenti in corso".

L’assessore ha ricordato che nell’ultimo anno sono stati pubblicati due bandi per l’erogazione di contributi a fondo perduto: il primo, nel 2024, specificamente rivolto al centro storico, cofinanziato con la Camera di Commercio per un totale di 120 mila euro; il secondo, nel 2025, aperto a tutto il territorio comunale, finanziato con risorse comunali per 113 mila euro. "Sommando le due procedure – ha affermato Zanca – in un anno abbiamo assegnato finanziamenti per 14 progetti, 12 dei quali di ristrutturazione e riqualificazione e due nuove aperture, di cui una in centro. Gli interventi – ha precisato l’assessore –hanno riguardato tinteggiature, sostituzioni di vetrine, adeguamenti impiantistici, acquisto di strumentazione digitale e realizzazione di siti web e campagne promozionali". Zanca ha quindi puntualizzato che "le risorse residue delle due procedure, pari a circa 114 mila euro, verranno destinate all’avvio del progetto dell’hub urbano del centro storico, per il quale è già stato realizzato e approvato dalla Regione uno studio di fattibilità".