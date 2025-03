Commessa rapinata. Denunciato un minorenne

È stato formalmente denunciato il presunto autore della rapina al market Di Tutto di via Foscolo di Guastalla (nel Reggiano), avvenuta la scorsa settimana ai danni di una commessa della Bassa modenese. Fondamentali sono state le immagini della videosorveglianza del negozio: una telecamera esterna ha inquadrato in modo chiaro il malvivente non appena lo stesso, uscito dal market, si è scoperto il volto da cappuccio e mascherina, permettendo all’occhio elettronico di filmarlo. Un caso che sembra essere risolto, visto che il giovane indagato – ancora minorenne – risulta aver ammesso le proprie responsabilità, consegnando pure la pistola scacciacani, ma priva del tappo rosso, che era stata usata per minacciare.