Commessa spintonata per un profumo

Ha strattonato e buttato la commessa a terra per appropriarsi di una boccetta di profumo da una decina d’euro: è stato arrestato. A finire in manette con l’accusa di rapina impropria aggravata, un giovane ben noto alle forze dell’ordine. L’episodio è accaduto giovedì alle 14 in una profumeria di via Emilia ovest. Il giovane, un 29enne, si è introdotto nel negozio insieme ad un complice, col quale ha iniziato ad asportare alcune boccette di profumo. La commessa si è accorta che i due erano intenti a trafugare la merce ed è intervenuta. Nel tentativo di bloccare l’uomo che cercava di allontanarsi senza pagare la merce, la vittima è stata spintonata e buttata a terra. Gli agenti della volante, subito intervenuti sul posto, attraverso le descrizioni fornite dalla vittima hanno individuato uno dei rapinatori in via Verdi – il 29enne – e lo hanno arrestato. Il giovane, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della boccetta di profumo asportata poco prima nel negozio. Lo straniero è stato arrestato e ieri nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora. Sono in corso le indagini, da parte della polizia, per risalire al complice.