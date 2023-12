Commesso under 29 per azienda di telefonia Il Centro per l'Impiego di Vignola cerca un apprendista commesso/a tecnico/commerciale con diploma di scuola superiore, conoscenza della lingua inglese C2, automunito/a, conoscenze informatiche e pregressa esperienza. Offre contratto di apprendistato, orario a tempo pieno. Domande entro 21/12/2023.