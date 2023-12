Commissariato di Mirandola, due arrivi ma non bastano

Qualcosa si muove per la situazione del Commissariato di Polizia di Stato di Mirandola. E il primo segno di attenzione per le preoccupanti carenze di organico e di inadeguata logistica è venuto ieri dalla visita che il nuovo Questore Donatella Dosi ha fatto al sindaco di Mirandola Alberto Greco, presenti anche la vicesindaca Letizia Budri e il dirigente del Commissariato cittadino Giuseppe Madonia. Affrontati durante il colloquio il tema dall’aumento necessario dell’organico del Commissariato, a proposito del quale questore ha garantito l’arrivo di due nuovi innesti entro due mesi.

"Considero molto positivo e costruttivo questo primo incontro – ha commentato Greco –, poiché da parte del nuovo Questore ho trovato assoluta disponibilità e grande conoscenza del nostro territorio". "La situazione dell’organico di Mirandola – incalza il segretario provinciale del Siulp Roberto Butelli – è disastrosa poiché destinata a breve a scendere al di sotto delle 30 unità (Carpi e Sassuolo sono intorno alle 40 unità) tutto compreso: centralino, Volante, Anticrimine, polizia scientifica, Immigrazione, passaporti e armi, settore affari generali. E presto sarà destinata ad aggravarsi a seguito di 2 pensionamenti e di 2 trasferimenti per concorsi ministeriali, a fronte di soli 2 arrivi di nuovi agenti".

Questa carenza di organico – a detta dei sindacati della Polizia di Stato – non consente di coprire adeguatamente né il controllo del territorio (Volante) né la repressione dei reati, per cui accade che sia necessario che i turni di Volante vengano coperti con personale degli uffici. Sono preoccupazioni condivise anche dall’altro sindacato di Polizia di Stato, il Sap, e fatte proprie dallo stesso presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucamn), Alberto Calciolari. "Come presidente e sindaci dell’Ucman – fa sapere Calciolari – esprimiamo profonda preoccupazione per la segnalazione del Siulp sui mancati rinforzi a livello di personale, alla Polizia di Mirandola, i cui agenti operano per tutti i Comuni della Bassa. La valenza territoriale del Commissariato merita la creazione di un fronte comune, per la quale l’Ucman è a disposizione dello stesso Siulp e di tutti i soggetti che vogliano chiedere risposte veloci, efficaci e concrete".

Alberto Greco