"Commissariato di Mirandola escluso dall’arrivo di nuovi agenti"

L’annuncio dell’arrivo di 15 nuovi agenti che andranno a rafforzare l’organico della Questura di Modena suscita indignazione nella Bassa modenese, poiché i rinforzi previsti trascurano ancora una volta il commissariato di Mirandola. A farsi interprete delle attese di popolazione e sindacati di Polizia, Siulp e Sap, che anche nei giorni scorsi hanno lamentato l’inadeguatezza dell’organico di poliziotti presenti a Mirandola, è la segretaria del Pd Anna Greco (nella foto). "Come Pd – afferma la Greco – valutiamo positivamente la destinazione a Modena di nuovi agenti, ma chiediamo che venga previsto anche un incremento degli agenti attualmente in forze presso il commissariato di Mirandola". Mirandola – secondo i sindacati di polizia – è l’unica sede a non aver ricevuto nessun agente in più dal 2022, tanto che non sono stati sostituiti neanche i pensionamenti. Per di più il personale è costretto da anni a lavorare in locali inadeguati, mentre non si intravedono spiragli riguardo al trasferimento del commissariato alla ex Gil, dove "i lavori – denuncia Greco – risultano fermi da troppo tempo e non si intravede nessun impegno da parte dell’amministrazione comunale per una soluzione interlocutoria migliorativa". Fino ad ora, poi, il commissariato di Mirandola dal 2022 è rimasto tagliato fuori dalle assegnazioni di nuovi agenti, che sono stati invece destinati al capoluogo, a Carpi e Sassuolo. "Ci aspettiamo quindi – conclude la segretaria Pd – che a Mirandola vengano assegnate forze di polizia aggiuntive all’interno dell’incremento annunciato a livello provinciale. Il commissariato di Mirandola opera in uno dei territori più dinamici della provincia, con il settore biomedicale, meccanico e agricolo, e, oltre ad adeguate condizioni di lavoro, è necessario garantire un organico delle forze di polizia impegnate sul territorio, per consentire di operare al meglio".

Alberto Greco