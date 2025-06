Commissione pari opportunità: "Si parte, avanti con le candidature"

In occasione dell’8 marzo scorso era stata comunicata alla cittadinanza la volontà di riattivare la Commissione Pari Opportunità. Ora si passa ai ‘fatti’: entro il 31 luglio sarà possibile inviare le domande per entrare a fare parte dell’organismo. L’Unione delle Terre d’Argine ha infatti pubblicato un avviso per raccogliere candidature e designazioni finalizzate alla costituzione della nuova Commissione Pari Opportunità. Come spiega Daniela Tebasti, presidente dell’Unione con delega alle Pari Opportunità, "la partecipazione alla Commissione rappresenta un’occasione concreta per contribuire al benessere collettivo e alla crescita di una comunità più inclusiva, capace di riconoscere e valorizzare le differenze come risorse e non come ostacoli".

"La ripartenza della Commissione Pari opportunità – aggiunge Tamara Calzolari, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Carpi – era un obiettivo di questo mandato amministrativo che siamo felici di aver raggiunto. Siamo convinti che sarà uno stimolo importante al lavoro di elaborazione di politiche e progetti contro ogni forma di discriminazione e per promuovere iniziative per raggiungere la parità in ogni ambito della nostra vita dal lavoro, all’educazione, alla cultura fino al contrasto alla violenza".

La Commissione, organismo con funzioni conoscitive, consultive e di proposta, si propone di promuovere la cultura dell’uguaglianza tra donne e uomini, sostenere la partecipazione femminile alla vita sociale, politica ed economica e favorire il superamento degli ostacoli che ancora oggi alimentano discriminazioni di genere, dirette o indirette. Sarà composta da 24 membri, di cui 8 di nomina politica (fino a due rappresentanti per ciascun Comune dell’Unione, uno di maggioranza e uno di minoranza), 8 cittadine/cittadini selezionati tramite autocandidatura e 8 rappresentanti di organizzazioni e associazioni del terzo settore o della società civile, designati da soggetti attivi sul territorio. Il mandato dei componenti della Commissione avrà durata pari a quella della legislatura in corso e le attività si svolgeranno a titolo gratuito. Le domande, firmate e corredate da una copia del documento d’identità, dovranno essere inviate entro le ore 12 di giovedì 31 luglio, inviando una mail a barbara.lombardi@terredargine.it o via PEC a servizi.sociali@pec.terredargine.it.