Commissione sanità, accesso al Cup sotto esame

Temi molto importanti per quanto riguarda la sanità locale e il suo stato di salute saranno trattati questa sera alle 20,30 nella sala consigliare del municipio. E’ stata infatti indetta una seduta della Commissione sanità, aperta alla partecipazione di tutti i cittadini interessati. Antonio Francesco Orlando, il consigliere comunale (FdI) che presiede la Commissione sanità, spiega: "Alla presenza del direttore generale di Ausl saranno trattati diversi temi, a partire dalla carenza di personale presso il nostro Pronto Soccorso e dai tempi di attesa per le visite specialistiche ambulatoriali. Parleremo inoltre delle difficoltà di accedere al Cup (centro unico prenotazioni) e del problema del Centro Diabetologico, che si è visto sottrarre dei posti dal servizio Salute Donna. Da due anni, infatti, il Centro Diabetologico è stato trasferito in una struttura privata e l’Ausl paga un affitto di migliaia di euro; noi vorremmo che questa situazione si capovolgesse, ovvero che il Centro Diabetologico tornasse dentro il poliambulatorio e Salute Donna, dato che è una attività che necessita di particolare privacy, venisse trasferita in locali più idonei". m.ped.