Commissione Sanità saltata, è scontro fra i partiti

Le opposizioni e una componente della stessa maggioranza (la lista Vignola Cambia) criticano l’amministrazione dopo che, l’altra sera, la mancata partecipazione dei membri della maggioranza ha fatto saltare, per mancanza del numero legale, la commissione consiliare che avrebbe dovuto trattare i temi del servizio di automedica a Vignola e del futuro del Pronto Soccorso. La serata si è poi svolta ugualmente, in modo ovviamente informale, con l’intervento di cittadini e operatori sanitari.

"Non si era mai verificato nella storia di Vignola che una commissione consiliare saltasse per il boicottaggio di alcuni partiti di maggioranza - dice Mauro Smeraldi, presidente di Vignola Cambia. È bene precisare che la commissione era stata convocata su richiesta dalla minoranza, e che il Pd aveva obiettato che, non potendo intervenire rappresentanti dell’Asl, la commissione stessa sarebbe stata inutile. La considerazione che viene in mente è che i cittadini sono stanchi di questi giochetti di partito".

Dura anche la consigliera Barbara Badiali (Lega): "Mentre si decide il futuro di un presidio sanitario essenziale, il sindaco e la sua maggioranza scelgono la strada della fuga". Franca Massa, vice segretaria provinciale di Forza Italia, commenta: "La mancata presenza della maggioranza è un fatto di estrema gravità".

Le liste Pd, Vignola Coraggiosa ed Emilia Muratori Sindaca replicano tra l’altro: "Massa e la minoranza vignolese sapevano e mentono sapendo di mentire. Smeraldi era pienamente consapevole di quanto accadeva. Il confronto con l’Usl si terrà in consiglio comunale (domani alle 20.45, ndr), nella data condivisa e voluta dalla sindaca Muratori".

m.ped.